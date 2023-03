La pizza “azzurra” dedicata alla SSC Napoli di Giuseppe Ordegno di Monteforte Irpino.

Una gustosa e scenografica pizza “azzurra” per celebrare gli ottimi risultati della

Società Sportiva Calcio Napoli.

L’idea è di Giuseppe Ordegno, pizzaiolo e titolare di “Naples Pizza & More” a Monteforte Irpino (AV).

Una pizza dall’impasto leggero tinto di azzurro, la base di provola e pepe e una grande “N” realizzata con cremosa ricotta. Gustosa da mangiare e bella da vedere.

La pizza è disponibile per tutti i clienti su prenotazione al numero 3516516203.

Naples Pizza & More è una pizzeria situata a Monteforte Irpino in provincia di Avellino, che unisce tradizione e innovazione in un menù ricco di pizze, fritti e tanto altro.

Nasce dall’esperienza e dalla passione di Giuseppe Ordegno, pizzaiolo originario di Napoli e con una lunga tradizione familiare alle spalle.

Ha deciso di investire in terra irpina e passo dopo passo sta conquistando tutti grazie alla qualità della sua pizza e all’eccezionale creatività, offrendo prodotti innovativi all’insegna della cultura culinaria partenopea.

Naples Pizza & More

naplespizzaemore@gmail.it

Pagine Social

Facebook: https://www.facebook.com/naplespizzaemore

Instagram: https://www.instagram.com/naplespizzaemore/