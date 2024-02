La proposta di Carnevale de “Il Sogno Dream House”

Il Sogno Dream House, incantevole rifugio culinario situato nel cuore di Caiazzo (CE), è pronto a deliziare i palati con il suo straordinario menù di Carnevale. Con l’obiettivo di offrire un’esperienza gastronomica avvolgente e indimenticabile, il ristorante si distingue per il suo impegno nel valorizzare le tradizioni e le eccellenze locali.





Antipasto: un assaggio di eccellenze locali

L’emozionante viaggio inizia con un antipasto che abbraccia le delizie della zona. Il crudo, la coppa, la salsiccia nostrana e il pecorino stagionato del Matese formano un quartetto di sapori intensi. Accompagnati da primo sale aromatizzato, olive caiazzane e bruschetta al lardo e pomodorino, gli antipasti si completano con la tentazione di una pizza fritta con mortadella. Il pasticcio di broccoli al peperoncino e la quiche rustica con funghi e salsiccia elevano l’esperienza a una sinfonia di gusti locali.





Primo: lasagna tipica caiatina della nonna

Il viaggio continua con un primo piatto che racchiude la tradizione e l’amore per la cucina casertana. La lasagna tipica caiatina, preparata con un ragù alla nonna, marchigiana, salsa San Marzano e mozzarella di bufala campana, regala un’esplosione di sapori e profumi.

Secondo: carni selezionate dell’Appennino centrale

Il pezzo forte del menù è rappresentato dalla braciata di carne dell’Appennino centrale, che include entrecote, salsiccia arrosticino e cosciotto porchettato. Le carni, sapientemente selezionate, si sposano in un connubio di gusto unico, accompagnate da deliziose patate al forno.

Dolci: golosità di Carnevale

Il culmine di questo straordinario percorso gastronomico si raggiunge con i dolci di Carnevale. Il migliaccio, con la sua consistenza morbida e saporita, si fonde con le chiacchiere, donando un tocco finale di dolcezza e tradizione.

Bevande: acqua, vino, caffè e liquori Inclusi

Per accompagnare questo viaggio culinario, Il Sogno Dream House offre una selezione di bevande inclusa nel prezzo. Acqua, vino, caffè e liquori saranno serviti per arricchire ulteriormente l’esperienza gastronomica.

Un’occasione da non perdere a 35.00 euro a persona

Il costo dell’intero menù, incluso l’antipasto, il primo, il secondo, i dolci e le bevande, è di soli 35.00 euro a persona. Una proposta irresistibile per immergersi completamente nella tradizione culinaria locale e vivere un Carnevale all’insegna del gusto e dell’eccellenza.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, potete contattare Il Sogno Dream House al numero di telefono: 349.54.00.422. Non perdete l’opportunità di vivere un’indimenticabile esperienza gastronomica nel cuore di Caiazzo. Il Sogno Dream House vi aspetta per regalarvi un Carnevale all’insegna della buona tavola e delle tradizioni culinarie locali.