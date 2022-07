La tappa preferita dagli Influencer romani: Boa Sorte.

Sapori nuovi, accostamenti ricercati e materie prime di alta qualità. Può dirsi forse questo il “segreto” del ristorante BOA SORTE (in portoghese il nome vuol dire ‘Buona fortuna’) sito nel cuore della Capitale in centro città.

Un travolgente iter culinario tra i sapori della cultura giapponese e hawaiian-brasiliana. Il “viaggio” si svolge in una location elegante e raffinata, curata nei minimi dettagli, ideale per trascorrere una serata all’insegna di un’esperienza culinaria originale e sempre nuova.

Claudio Giannini, il proprietario, ha dichiarato:

“Boa Sorte si propone nella Capitale non solo come sushi fusion, ma anche come ristorante di piatti caldi, ricercati e derivanti dalla tradizione nippo-brasiliana. Oltre ai classici giapponesi (sashimi, nigiri, maki rolls ecc…), è possibile gustare le tipiche Poke’ hawaiane e primi e secondi piatti proposti dal nostro Chef brasiliano”.

Quanto alla drink list proposta, precisa l’ufficio stampa Roberta Nardi, è a disposizione dei clienti una selezione di birre giapponesi, sakè, liquori oltre ovviamente ai vini: selezioni di bianchi, rossi e rosè con un’attenzione particolare alle bollicine.

Va detto poi che qui “non è solo food” ma anche divertimento, serate ed eventi che non tarderanno ad arrivare con la bella stagione. Sì, Boa Sorte non è soltanto sinonimo di prelibatezze, stile, eleganza e gusto ma si stanno ideando e mettendo in programmazione anche suggestivi appuntamenti musicali.