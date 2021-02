La tradizione di Carnevale napoletana per scacciare la crisi da pandemia.

Tutte le regioni presentano le proprie specialità, e i dolci per questo particolare periodo dell’anno. Una golosità sempre più da pasticceria perché il Carnevale per i più si festeggia proprio concedendosi qualche piccolo peccato di gola in pasticceria o magari al bar. Gli italiani metteranno mano al portafogli per consumare una montagna di chiacchiere,castagnole, lasagne, sanguinaccio ed altre specialità, si stima circa 20 mila tonnellate. Così per il giorno del Carnevale, il Rappresentante della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e turismo, Rosario Lopa. Un richiamo netto alla nostra tradizione contadina, con il passaggio dalla stagione invernale e quella primaverile e l’inizio della semina nei campi. Niente di meglio per festeggiare il nuovo corso e scacciare la crisi pandemica da covid 19, che concedersi qualche piccolo peccato di gola con il menu della tradizione Partenopea. Lasagne, chiacchiere, sanguinaccio, castagnole e migliaccio e il tutto innaffiato con un buon vino dei Campi Flegrei, del Vesuviano di Gragnano delle terre irpine, beneventane e casertane come del salernitano. Impossibile resistere alla tentazione così che appena le condizioni istituzionali c’è lo consentiranno, realizzeremo, in collaborazione con le associazioni di categoria della ristorazione, consorzi di produzione, enti camerali ed istituzionali, il progetto di promozione e valorizzazione del Menù tradizionale del Carnevale Partenopeo. Così il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, già Delegato al settore Agricoltura della Provincia di Napoli,componente del Dipartimento Nazionale Agricoltura Agroalimentare Ambiente Acqua Biodiversità Pesca Risorsa Mare Ristorazione Servizi MNS, già per diversi anni Presidente del Comitato per la Promozione Valorizzazione e Tutela della Pizza Napoletana, Delegato per l’Agroalimentare della Provincia di Napoli Rosario Lopa.

MENU DEL CARNEVALE NAPOLETANO

LASAGNA NAPOLETANA

(trachiullelle, cervellatine, passata di pomodoro, cipolla piccola, olio evo, vino rosso, sale, basilico, carne macinata, uova, pane raffermo, parmigiano grattugiata, prezzemolo, ricotta di pecora, provola affumicata )

MIGLIACCIO SALATO

(farina di mais, acqua, strutto,salame napoletano, scamorza, pecorino grattugiato,sale, pepe)

POLPETTE NAPOLETANE DI CARNEVALE

(carne macinata,pomodori pelati,pane raffermo, uovo,aglio,cipolla,sugna, uva passa e pinoli, concentrato di pomodoro, parmigiano grattugiato, olio, sale, pepe, prezzemolo, basilico)

CHIACCHIERE NAPOLETANE

(zucchero, uova, farina “00”, vino bianco, limone, olio di semi,zucchero a velo)

MIGLIACCIO DOLCE

(latte, burro, semolino, zucchero, ricotta, uova, vaniglia, rum)

SANGUINACCIO

(latte, zucchero, cacao amaro, cioccolato fondente, burro, maizena, cannella)

CASTAGNOLE DEL SUD

(farina 00,uova,fecola di patate,lievito per dolci, zucchero semolato,burro,liquore;buccia di limone,vaniglia,olio di semi di arachidi,zucchero a velo vanigliato)