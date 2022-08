L’Anfiteatro Romano di Alife apre le porte ad “Arte&Cucina in Arena”.

Preparativi in corso per la seconda edizione di “Arte&Cucina in Arena”, in programma per il 3 e 4 settembre presso l’Anfiteatro Romano di Alife. Dopo il successo andato ben oltre le aspettative degli organizzatori per l’edizione del 2021, numerose e sostanziose sono le novità di quest’anno. “Arte culinaria e storia locale s’intrecciano in un evento che ha il fine di promuovere le nostre bellezze artistiche e i nostri eccellenti prodotti del territorio” Questo intendono fare gli organizzatori, una squadra capitanata da Loredana Martino, produttrice di pasta artigianale e Danilo De Cristofaro, docente di cucina e chef.

L’anfiteatro Romano di Alife risale ai primi decenni del I secolo d.C.. Questo piccolo Colosseo era caratterizzato da un’arena di fora ovale al centro, all’interno della quale si esibivano i celeberrimi gladiatori. “Arte&Cucina in Arena” accenderà i riflettori su questo monumento di rara bellezza che rivivrà ospitando nell’arena i prodotti tipici locali sapientemente trasformati per l’occasione in gustosi piatti.

Alife e la sua storia locale, fatta di monumenti e di eccellenze enogastronomiche continua ad affascinare tutti. Una bellezza ed una bontà senza tempo e dalle grandi potenzialità che potrà essere conosciuta anche in questa imperdibile occasione, grazie a dei mini tour turistici che apriranno ogni serata. Entrambe le serate, poi, vedranno l’esibizione musicale degli artisti casertani “A’ Music 4et” e “Daudia”, sul palco rispettivamente il 3 e 4 settembre.

Per info e prenotazioni:

349 751 5147

329 202 1533