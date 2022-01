Le Catacombe di San Gennaro premiate da Tiqets.

Sulla base del voto di più di 7.000 utenti provenienti da tutto il mondo, TIQETS ha annunciato i GLOBAL WINNER dell’edizione 2021 dei REMARKABLE VENUE AWARDS, i vincitori mondiali della competizione dedicata ai migliori musei e attrazioni di Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda e Stati Uniti.

Rivelati a novembre durante la cerimonia ospitata al TIS di Sevilla, i 42 vincitori del premio regionale (sei regioni con un vincitore per ciascuna delle sette categorie) si sono sfidati in un testa a testa per competere nella prima votazione mondiale basata sulla scelta dei consumatori: dopo il successo dello scorso anno, l’Italia si aggiudica 2 dei 7 premi in palio.

Ecco le attrazioni e i musei italiani che si sono aggiudicati i premi dell’edizione 2021 dei REMARKABLE VENUE AWARDS organizzati da TIQETS, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che di recente ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Airbnb:

BEST ATTRACTION – CATACOMBE DI SAN GENNARO

Riconoscimento per i musei e le attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

Questi gli altri candidati: La Citè de la Mer (Francia); Benalmadena Butterfly Park (Spagna); Madurodam (Olanda); Thriller Miami (Usa); The Scotch Whisky Experience (Uk/Ireland)

MOST REMARKABLE VENUE – MUSEI VATICANI

Riconoscimento riservato ai musei e alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets.

Questi gli altri candidati: Royal Liver Building 360 (Uk/Ireland); Dalì Theatre – Museum (Spagna); Musée de l’Orangerie (Francia); Van Gogh Museum (Olanda); The Menil Collection (Usa)

Questi, invece, gli altri cinque riconoscimenti assegnati:

BEST MUSEUM – MUSÉE MARMOTTAN MONET (Francia)

Riconoscimento per i musei e le gallerie d’arte con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

Questi gli altri candidati: Chillida Leku (Spagna); Museo Ferrari Maranello (Italia); Old Royal Naval College (Uk/Ireland); STRAAT Museum (Olanda); National Museum of African American Music (Usa)

BEST LANDMARKS – CASA BATLLÒ (Spagna)

Riconoscimento per cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

Questi gli altri candidati: Tower of London (Uk/Ireland); Duomo di Milano (Italia); Hoge Veluwe National Park (Olanda); Empire State Building Observatory (Usa); Château de Villandry (Francia)

BEST ONSITE EXPERIENCE – WINDSOR CASTLE (Uk/Ireland)

Riconoscimento per i luoghi che offrono la miglior esperienza in loco in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

Questi gli altri candidati: The Wax Museum Barcelona (Spagna); Parco Cavour (Italia); Museum of the Bible (Usa); Bioparc de Doué-la-Fontaine (Francia); Mauritshuis (Olanda)

LA MIGLIORE GEMMA NASCOSTA – VELÀSQUEZ TECH MUSEUM (Spagna)

Riconoscimento per attrazioni uniche o di nicchia, fuori dai sentieri più battuti ma in grado di offrire esperienze incredibili ed extra-ordinarie ai propri visitatori.

Questi gli altri candidati: STRAAT Museum (Olanda); Roald Dahl Museum (Uk/Ireland); Musical Instrument Museum (Usa); How to become a Parisian in one hour? (Francia)

MOST INNOVATIVE VENUE – PARIS MONTPARNASSE TOP OF THE CITY (Francia)

Riconoscimento dedicato a musei e attrazioni che continuano a spingere avanti il settore attraverso strategie di marketing creative, nuove tecnologie, iniziative di sostenibilità e altri mezzi.

Questi gli altri candidati: Puy du Fou (Spagna); Mostra Leonardo Da Vinci (Italia); Las Vegas Raiders (Usa); RHS Garden Wisley (Uk/Ireland); Remastered (Olanda)

Questi 7 vincitori globali dei Remarkable Venue Awards non solo sono stati molto apprezzati dai clienti di Tiqets e da una giuria di esperti del settore, ma sono stati votati come il meglio del meglio da migliaia di persone in tutto il mondo.

A proposito dei Remarkable Venue Awards

I Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati istituiti nel 2017 per riconoscere e celebrare le migliori attrazioni e musei nelle città più visitate del mondo. I primi Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati ospitati a Parigi nel 2017.

Il processo di selezione del premio

I vincitori regionali 2021, annunciati a novembre dell’anno appena concluso e andati direttamente a prendere parte alla votazione finale per la propria categoria, sono in totale 42. Sei differenti mercati (Regno Unito e Irlanda, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti) per sette categorie di premi, cinque basati sulle recensioni degli utenti Tiqets e due su applicazione volontaria (Best Museum, Best Attraction, Best Landmark, Best Onsite Experience, Most Remarkable Venue Award e Best Hidden Gem e Most Innovative Venue).

A proposito di Tiqets

La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile rendendo più facile per più persone scoprire più modi per la cultura. Dall’inizio del 2014, l’azienda ha collegato milioni di persone a musei e attrazioni con biglietti istantanei, last minute e mobili. Tiqets lavora sia con gemme nascoste che con i migliori musei e attrazioni di tutto il mondo.

La società ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 170 persone in tutto il mondo, tra cui Amsterdam (HQ) e Seattle, Las Vegas, Orlando, Filadelfia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Bangkok, Tokyo e Osaka. Maggiori informazioni possono essere trovate su Tiqets.com.

