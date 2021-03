Le uova di cioccolato artigianali di Chalet Ciro per una Pasqua dolce e golosa.

Pasqua, tra le festività più importanti dell’anno, è ormai alle porte e la squisita bontà del cioccolato è protagonista indiscussa della pasticceria Chalet Ciro a Napoli, che da circa settant’anni crea dolci d’eccellenza e incentra il proprio impegno sulla qualità, l’artigianalità e l’innovazione dei suoi prodotti. Le uova, simbolo della tradizione pasquale, sono realizzate con cioccolata pregiata di ogni tipo: fondente al 75%, al latte, con nocciole, con mandorle o pistacchi, con cereali al latte, sinuoso al latte, sinuoso fondente, mix fondente latte, mix latte fondente. Bellissime da vedere e buonissime da gustare.

La qualità artigianale e la passione dei maestri pasticceri di Chalet Ciro trovano, poi, la massima espressione nella produzione della pastiera, golosa e unica, già da qualche giorno esposta dietro le vetrine dei punti vendita, preparata con pasta frolla e una morbida e profumata farcitura di ricotta, frutta candita, grano, cannella e acqua di fiori d’arancio, cotta in forno. Un’eccellenza della cucina partenopea legata a questa festività che non può mancare sulle nostre tavole insieme al tortano, un ricco e soffice rustico imbottito di affettati sminuzzati a dadini, ciccioli di maiale, formaggio pecorino, uova, pepe e provolone, tutto a volontà. Per venire incontro alle esigenze dei propri clienti che non possono spostarsi nel rispetto delle restrizioni introdotte, è possibile ordinare i prodotti della pasticceria stando comodamente a casa attraverso un click sul portale Uber.it o chiamando uno dei punti vendita Chalet Ciro e godere di queste specialità in tempo per il pranzo pasquale. Gusto e massima freschezza garantiti!

Punti vendita Chalet Ciro della città:

. Via Caracciolo, Mergellina 081.669928

. Via Cilea 131, Vomero 081.19520512

. Piazza Garibaldi, Stazione Centrale di Napoli 081.19022838