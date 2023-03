L’olivicoltura di Anacapri ad Olio Capitale.

Portare a conoscenza degli esperti del settore il progetto dell’associazione degli olivicoltori anacapresi per la tutela del paesaggio della fascia costiera di Anacapri: con questo intento l’associazione L’Oro di Capri, inserito con il Comune di Anacapri nella rete di Città dell’olio, partecipa per la prima volta a ‘Olio Capitale’, il Salone dedicato all’eccellenza dell’olio extravergine d’oliva di qualità (Evo), in programma da venerdì a domenica a Trieste.

La fiera è organizzata dalla Camera di commercio Venezia Giulia (Cciaa Vg), attraverso l’azienda in house Aries, in collaborazione con l’Associazione nazionale Città dell’Olio e il Comune di Trieste.

“L’obiettivo di Olio Capitale – spiega Antonio Paoletti, presidente della Cciaa Vg- è portare l’extravergine d’oliva al centro del dibattito agroalimentare nazionale. Questa tre giorni consentirà di fare un ulteriore passo avanti per il riconoscimento dell’importanza dell’Evo all’interno del Made in Italy agroalimentare”.

L’Oro di Capri – spiega una nota – partecipa al Salone per promuovere il prodotto e per mettere al centro dell’attenzione temi come la tutela del paesaggio, il contrasto all’abbandono degli uliveti, la valorizzazione dell’olio come elemento di benessere per la salute. (ANSA).