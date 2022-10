Mulino Bianco presenta il primo Calendario dell’Avvento Pan di Stelle firmato Trudi.

Ogni stella è un desiderio di felicità. Lo sa bene Pan di Stelle – “brand cult” del Gruppo Barilla amatissimo dagli italiani e ideatore del celebre biscotto a 11 stelle – che accende la magia del Natale e presenta il Calendario dell’Avvento 2022, disponibile in esclusiva sulla piattaforma di e-commerce Dedicato a Te, realizzato in collaborazione con un partner d’eccellenza come Trudi, da oltre 60 anni una delle più conosciute aziende italiane produttrice di giocattoli di peluche.

Finemente decorato, rifinito in ogni dettaglio e in morbido tessuto peluche, il Calendario dell’Avvento Pan di Stelle by Trudi contiene 50 stelline in cartoncino tutte da personalizzare, si illumina al buio e aggiunge una spolverata di magia per un’attesa da sogno; inoltre è facile da appendere e da riporre nella propria scatola per riutilizzarlo ogni volta che si vorrà. Ogni stellina è personalizzabile con un dolce messaggio da dedicare alle persone più care, rendendo così il Calendario dell’Avvento Pan di Stelle un regalo da sogno per tutti, per celebrare un Natale ricco di desideri.

Dedicato a Te è l’innovativa piattaforma di e-commerce Barilla che consente di creare e acquistare confezioni dei prodotti più amati di Mulino Bianco e Pan di Stelle e personalizzarle con nomi, foto e dediche speciali. Dai compleanni agli anniversari, dalle nascite alle lauree. E ancora: pensieri dedicati a mamme, papà, nonni, amici. Su Dedicato a Te ogni momento speciale può essere celebrato con un regalo unico, come ad esempio una confezione unica con i propri prodotti del cuore e una dedica.

Il Calendario dell’Avvento Pan di Stelle by Trudi è disponibile in esclusiva sull’innovativa piattaforma e-commerce Dedicato a Te Pan di Stelle https://dedicatoate.pandistelle.it/calendario-avvento-2022.html dal 3 ottobre 2022.