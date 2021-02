Nuovo appuntamento con il Tour del Commissario Ricciardi domenica 7 a cura di Insolitaguida.

Visto che il successo del tour e della serie TV Il Commissario Ricciardi, ispirata al personaggio nato dalla penna del napoletanissimo Maurizio De Giovanni, a grande richiesta l’associazione culturale Insolitaguida Napoli, sempre impegnata a mostrare e promuovere una Napoli fuori dagli schemi, ripropone per Domenica 7 Febbraio 2021 ore 10:30 l’originalissimo tour in cui la storia viene affiancata alla fantasia. Infatti il tour sarà dedicato al periodo fascista a Napoli utilizzando, però, come filo conduttore un famoso personaggio di fantasia: il commissario Ricciardi.

Attraverso un percorso che tocca luoghi ed edifici, collegati al tenebroso personaggio da un lato verrà fatta rivivere la storia e l’architettura del ventennio e dall’altro si racconterà, attraverso letture, parte di una delle appassionanti indagini del Commissario Ricciardi, dando così modo di mettere in rilievo la figura del famoso “uomo senza cappello”, nonché quella dei personaggi e delle realtà che lo circondano.

Nello stile dell’associazione, non mancheranno curiosità e aneddoti legati ai luoghi collegati al tour, come ad esempio si parlerà del teatro dei Fiorentini, che ebbe la fortuna di accogliere i “de Filippo” alle loro prime armi, o ancora di quello strano palazzo con la forma di un’iperbole.

Il tour, che si svolgerà in piccoli gruppi e nel massimo rispetto della normativa anti-COVID vigente, prevede un contributo di partecipazione e va prenotato chiamando lo 081 1925 6964 oppure il 3389652288, scrivendo una mail a info@insolitaguida.it o tramite il sito web www.insolitaguida.it, dove è possibile reperire ulteriori informazioni sull’associazione.

Da segnalare che la stessa associazione nello stesso week-end propone un’altra passeggiata narrata molto interessante: sabato 6 Febbraio ore 16:30 le insolite vi guideranno in tour dedicato ai Quartieri Spagnoli per ammirare uno dei quartieri più caratteristici e colorati di tutta Napoli!

