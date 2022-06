Pace (AVPN) replica a Briatore: il brand vera pizza napoletana esiste dal 1984 e conta 952 associati.

In merito alle dichiarazioni del celebre manager italiano nel corso della puntata del 23 giugno della trasmissione Porta a Porta, interviene così Antonio Pace, presidente di AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana: “Interessante la proposta di Briatore di creare un brand internazionale della pizza, ma facciamo notare che la nostra associazione è impegnata nella tutela e nella rappresentanza della pizza nel mondo già dal 1984, con tanto di rigoroso disciplinare. Sono centinaia le pizzerie sparse in tutti i continenti a portare orgogliosamente il marchio AVPN, a garanzia della qualità dei loro prodotti. Proprio per questo – prosegue Pace – vogliamo invitare Flavio Briatore alle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana, e in particolare al disvelamento dell’Opera Celebrativa della Vera Pizza Napoletana e dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano, patrimonio immateriale dell’Umanità, lunedì 4 luglio. Lo aspettiamo per un confronto pacato e amichevole, e garantiamo che troverà senz’altro delle pizze straordinarie che i nostri maestri riescono a proporre a prezzi accessibili a tutti, senza intaccare la qualità delle materie prime e la cura dei dettagli. Se poi vuole portare uno dei suoi pizzaioli per una bella sfida a base di buone pizze, noi non abbiamo alcun pregiudizio e siamo certi che ci divertiremo”.