Panettone Day: in 33 superano la selezione in Cast Alimenti e si aggiudicano la finale della decima edizione del concorso che si terrà a settembre al Ristorante Cracco a Milano.

Durante la fase di selezione del prestigioso concorso di pasticceria, Gino Fabbri – nuovo Presidente di Giuria – ha esaltato l’alto livello delle creazioni artigianali in gara e il Pastry Chef Marco Pedron – membro della giuria Panettone Day – si sono congratulati con i 146 pasticceri che si sono messi in gioco in questa speciale edizione. Saranno 33 i panettoni che si contenderanno il titolo all’attesa finale che si svolgerà il 13 settembre nella Sala Mengoni del Ristorante Cracco a Milano

Il 16 giugno si è svolta in Cast Alimenti a Brescia la fase di selezione della decima edizione del concorso Panettone Day, il prestigioso concorso ideato da due aziende leader nel mondo della pasticceria artigianale: Braims – brand parte del gruppo CSM Ingredients, multinazionale attiva nella ricerca e produzione di ingredienti alimentari innovativi e sostenibili – e Novacart. Le due aziende, grazie alla collaborazione di sponsor del calibro di Barry-Callebaut, Vitalfood, e la partnership tecnica di FB e CAST Alimenti, si impegnano a scoprire e premiare i migliori panettoni artigianali d’Italia e i pasticceri che si dedicano all’arte dei lievitati. Un’edizione speciale quella dei 10 anni che segna un traguardo importante per il concorso, riconosciuto ormai tra i più autorevoli nel mondo della pasticceria, e che quest’anno è riuscito a coinvolgere 146 professionisti provenienti da tutta l’Italia con oltre 253 panettoni in gara, riscuotendo grande successo soprattutto in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia ed Emilia Romagna.

Dopo esser stati sottoposti a giudizio professionale e imparziale durante la degustazione avvenuta in totale anonimato, sono ben 33 i pasticceri finalisti che hanno convinto il nuovo Presidente di giuria Gino Fabbri, tra i nomi più noti della pasticceria a livello internazionale, e Marco Pedron, Head Pastry Chef dei Ristoranti Cracco e membro della giuria Panettone Day, e che quest’anno si contenderanno lo scettro di miglior panettone del concorso. Durante questa tappa fondamentale dedicata alla selezione, Gino Fabbri e Marco Pedron, infatti, hanno condiviso la loro opinione sull’alta qualità dei panettoni in gara quest’anno e sull’importanza di custodire una tradizione che ci ha resi famosi in tutto il mondo, come quella dei lievitati:

“Partecipare a un concorso di pasticceria a livello nazionale come Panettone Day è un’esperienza estremamente positiva, perché solo con il confronto si può crescere.” racconta il maestro Gino Fabbri. “Nel nostro laboratorio possiamo sperimentare, creare e dialogare con i colleghi, ma è mettendoci in gioco in una sfida più grande che possiamo davvero fare il salto di qualità e percorrere nuove strade. Molti dei panettoni che ho assaggiato durante la fase di selezione erano interessanti e quello che ho deciso di premiare è la capacità di stupire con abbinamenti equilibrati, l’abilità tecnica e la capacità di ideare ricette nuove, rimanendo sempre fedeli alla tradizione del panettone.”

“Il lavoro che abbiamo fatto durante la fase di selezione di Panettone Day come esperti è quello che fanno anche tanti clienti. Sempre più persone mesi prima del Natale iniziano ad assaggiare panettoni cercando il migliore da portare in tavola a Natale.” racconta il Pastry Chef Marco Pedron. “Noi come pasticceri abbiamo il dovere di continuare a lavorare per soddisfare le esigenze della clientela: il panettone è una cosa seria e questo concorso è una bellissima iniziativa per sfidare le proprie capacità, migliorarsi e realizzare un prodotto di qualità sempre superiore.”

I 33 panettoni che accederanno alla finale sono così suddivisi: 23 per la categoria panettone tradizionale, 5 per il creativo e 5 per il cioccolato Ruby, categoria nata dalla stretta collaborazione con Barry-Callebaut.

La premiazione il 13 settembre

Prossimo e decisivo appuntamento per i 33 selezionati è l’attesa finale che si svolgerà il 13 settembre in una cornice esclusiva, la Sala Mengoni del Ristorante Cracco a Milano. Qui saranno proclamati i vincitori di tre differenti categorie: tradizionale, creativa dolce e al cioccolato Ruby. Tutti loro saranno sottoposti all’attento giudizio della prestigiosa giuria composta da stelle della pasticceria e dell’alta cucina: il nuovo Presidente, Il Maestro Gino Fabbri, lo Chef stellato Carlo Cracco, Marco Pedron, Head Pastry Chef dei Ristoranti Cracco, il Maestro Vittorio Santoro, Presidente e Direttore di Cast Alimenti e infine, come da tradizione, anche il vincitore per la categoria panettone tradizionale dell’edizione 2021 di Panettone Day.

Il Temporary Store a Milano: per i 10 anni aperto ottobre e novembre!

E per concludere ci sarà un’altra grande novità: doppio appuntamento con il Temporary Store in Corso Garibaldi (angolo Via Palermo 21) a Milano che, eccezionalmente quest’anno, rimarrà aperto due mesi. Nel mese di ottobre lo store proporrà le creazioni firmate dai XY finalisti di questa decima edizione del concorso Panettone Day, mentre a novembre una speciale sorpresa che coinvolgerà i vincitori di questi 10 anni che torneranno protagonisti nel cuore di Milano e creeranno i loro panettone ”best of” per celebrare il decimo compleanno di Panettone Day.

Elenco finalisti Panettone Day 2022

Finalisti categoria Panettone Tradizionale

Renato Lo Frascio, pasticceria Fumagalli Casatenovo, Casatenovo LC

Antonio Giannotti, pasticceria Perrotta Gigliola, Montella AV

Adriano Anastasio, Pasticceria Adriano, Seriate BG

Silvano Marchesi, Panettone Marchesi, Bergamo BG

Antonio Cinque, Panificio 5, Vico Equense NA

Lorenza Rizzi, Il Giardino Del Pane, San Felice Circeo LT

Florica Livia Pop, Pasticceria Gustofino, Forlì FC

Lorenzo Mattia, Pasticceria Da Angelina, Aquino FR

Elisabetta Tucci, Crystal, Fonte Nuova Roma

Marco Cattaneo, Dolci ad Arte, Ceriano Laghetto MB

Vito Freda, Pasticceria Bar Lello, Cellole CE

Matteo Motta, Pasticceria Svizzera, Milano MI

Maurizio Orsi, Il Forno di Orsi, Missaglia LC

Fabrizio Lanciotti, Pasticceria Dorina, Montefiore dell’Aso AP

Giordano Berettini, Panificio Baldinucci, Gubbio PG

Luigi Tramonte, Pasticceria Roxy, Martignano LE

Walter Romualdi, Pasticceria Beltrami, San Casciano Val di Pesa FI

Alessio Fabbro, Paneria-Cafe’, Rezzato BS

Federico Molinari, Pasticceria Molinari, Villafranca di Verona VR

Astrit Feraj, L’Elysée, Avigliana TO

Santo Giarrusso, Pasticceria Pasubio, Catania CT

Guerino Fabrizio Aurei, Momenti di Dolcezza, Alba Adriatica TE

Emanuele Dessena, Pasticceria Caffetteria Latte e Miele, Olbia OT

Finalisti categoria Panettone Creativo

Andrea Cannone, Mosca&Cannone, Ciampino Roma

Massimo Vanoncini, Pasticceria Camyll, Bergamo BG

Alberto Magistrali, Pasticceria Manzoni, Cavaria con Premezzo VA

Raffaele Romano, Gran Caffe Romano, Solofra AV

Massimiliano Palma, Punto Dolce, Cisterna di Latina LT

Finalisti categoria Panettone Cioccolato Ruby

​​Barbara Ruscinito, Cosmo Restaurant, Pompei NA

Niky Munaron, Innesto, Latina LT

Nicolò Armellino, Pasticceria Il Borgo, Millesimo SV

Luca Volpi, Pasticceria Panarari, Treviglio BG

Gianluca Prete, Pasticceria Fumagalli Lurago, Lurago D’erba CO