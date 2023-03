Pasqua con le colombe Balocco, tradizione e novità per tutti i gusti.

Gusti nuovi e forme originali ma anche sapori della tradizione: nella Pasqua 2023 di Balocco passato e presente si fondono dando vita a proposte per tutti i palati.

Della ricca offerta Balocco vi proponiamo in particolare dolci intramontabili e imperdibili novità:

– NOVITA’ – Caramel&Co Balocco – Un abbinamento esclusivo della Pasqua Balocco 2023: la doppia farcitura di crema al caramello salato e l’originale crema cacao Santo Domingo rende questo soffice dolce Balocco davvero squisito. A completare la nuova esperienza di gusto, la copertura di cioccolato fondente e la croccantezza della granella al caramello salato.

– NOVITA’ – Colomba Cuor di Albicocca Balocco – Bonne Maman firma la confettura di albicocche, di altissima qualità e realizzata con ingredienti selezionati, che arricchisce questa Colomba Balocco ricoperta con spolvero di zucchero a velo. Una collaborazione esclusiva tra Balocco e il prestigioso brand nato in Francia per un’esperienza di gusto unica.

– Colomba Mandorlata Balocco incartata a mano – con uvetta e canditi. Fiore all’occhiello della produzione Balocco, l’originale Mandorlata è ricca di uvetta sultanina, profumate scorze d’arancia candite di Sicilia, pregiato cedro Diamante ed è ricoperta con l’esclusiva glassa alle nocciole italiane lavorata artigianalmente. Dall’impasto soffice e fragrante, realizzato con uova da galline allevate a terra e solo lievito madre, la Colomba Mandorlata incartata a mano è racchiusa in un incarto originale ed esclusivo reso ancora più elegante dai fiori stilizzati in legno: il regalo perfetto per una Pasqua raffinata.

Dal 1927 Balocco rende le feste sempre più dolci e conquista il cuore di milioni di italiani con i suoi prodotti d’eccellenza. Sapienza artigianale, accurata selezione di materie prime e passione per la qualità sono gli ingredienti protagonisti di ogni ricetta, dove la fedeltà alla tradizione si fonde con la volontà di proporre un ventaglio di delizie per ogni palato.

I dolci Balocco sono “Buoni per Natura”: l’azienda è da sempre attenta alla sostenibilità ambientale e tutti i prodotti nascono in uno stabilimento che utilizza energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico e proveniente da altre fonti rinnovabili.