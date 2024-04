Pasqualino Rossi ospite della Camera di Commercio Caserta al Vinitaly

Il vino e non solo. Ancora una volta, il Vinitaly di Verona, in programma dal 14 al 17 aprile, offrirà alla Camera di Commercio l’opportunità di proporre alla ribalta internazionale la migliore produzione vinicola casertana e, più in generale, il territorio provinciale, le sue specificità, le sue attrattive.

Tra le iniziative che animeranno lo stand della Camera di Commercio, la cui realizzazione vedrà la collaborazione ed il coinvolgimento del Cosorzio Vitica Caserta e dell’Associazione Italiana Sommelier AIS, la partecipazione di Pasqualino Rossi, titolare della celebre Pizzeria Èlite.

Lunedì 15 aprile, infatti, Pasqualino proporrà l’iniziativa “Vino &… una storia antica dal sapore moderno” con la degustazione della Parmigiana casertana della nonna e la celebre pizza nel ruoto, garantendo un’esperienza gustativa autentica e indimenticabile.

«È un onore essere invitati al Vinitaly 2024 e avere l’opportunità di condividere la nostra passione per la cucina italiana con un pubblico così prestigioso – dice Pasqualino Rossi, Pizzeria Èlite –. Non vediamo l’ora di stupire e deliziare i visitatori con i nostri piatti unici e creativi, e di celebrare insieme l’amore per il cibo e il vino italiani».

Gli appassionati di cucina e gli amanti del buon vino sono invitati a partecipare all’evento e a scoprire le prelibatezze culinarie di Pasqualino Rossi. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza culinaria indimenticabile al Vinitaly 2024.