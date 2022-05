Per la Giornata Mondiale del Colore Sanbittèr ne fa di tutti i colori con un menu coloratissimo.

Il 6 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Colore, e con essa anche tutte le tonalità vivaci e brillanti, e le diverse sfumature, che portano allegria, spensieratezza e buon umore nella vita di ciascuno. Non a caso, si parla anche di cromoterapia o terapia dei colori, la scienza che studia i colori per comprendere quali effetti e benefici abbiano sull’organismo. Oggi si celebrano i colori come un vero e proprio monito di vivacità, una sorta di inno alla vita e un’opportunità per esprimere le proprie emozioni e per dare sfogo alla propria fantasia. E Sanbittèr, ambasciatore dell’aperitivo italiano che per primo ha lanciato un messaggio di positività con la campagna “Tutti i Colori dell’Aperitivo”, dedica alla speciale giornata tutte le sfumature delle sue bevande, e un menù ad hoc per l’aperitivo, che riaccende i momenti di spensieratezza e celebra la condivisione e la voglia di stare insieme.

È risaputo che i colori risultino benefici per l’umore di ciascuno poiché il cervello associa naturalmente ad ogni sfumatura delle caratteristiche particolari. Il Rosso è il colore per eccellenza dell’energia: viene utilizzato per combattere la stanchezza e trasmette passione ed estroversione, qualità per cui si distingue anche la referenza di Sanbittèr Rosso. Sinonimo di socialità e convivialità la tradizionale clavetta rossa è diventata infatti, in poco tempo, l’emblema dell’autentico aperitivo analcolico italiano. Il Bianco è un colore che viene consigliato spesso in cromoterapia quando l’umore non è dei migliori e ha una forte valenza riequilibrante e, come questo, anche Sanbittèr Bianco, dal gusto stuzzicante, è l’alleato perfetto per risollevare gli animi. Il Giallo, invece, raffigura la parte intellettuale del cervello e favorisce la concentrazione. Sembra essere in grado di infondere felicità e gioia, le stesse sensazioni che è in grado di trasmettere Sanbittèr Fizz, il nuovo arrivato in casa Sanbittèr, dal colore solare e dal gusto agrumato, che accende la voglia di spensieratezza portando con sé una nuova modalità di consumo e una bevuta più lunga e informale. L’Arancione dona allegria, ottimismo, vitalità e calore, caratteristiche che sprigiona anche il gusto fresco di Sanbittèr Pompelmo, parte della Gamma alla frutta. Accattivante e provocante, ma anche deliziosamente originale e dal gusto sorprendente, la Gamma alla frutta si compone di una ricchezza di colori e contrasti: le fragranze pungenti di Sanbittèr Zenzero si colorano di un giallo acceso, Sanbittèr Passion Fruit è invece reso più luminoso e sensuale da una tinta viola e le note floreali e persistenti di Sanbittèr Sambuco, infine, sono esaltate dalle tonalità chiare che spaziano dal verde al bianco. Oltre alle diverse sfumature delle bevande, legate ai gusti delle referenze, i colori vengono ripresi anche nel design delle bottigliette, che creano un gioco di luci e contrasti rendendo la gamma unica nel suo genere.

In occasione della Giornata Mondiale del Colore, dunque, Sanbittèr celebra ogni sfumatura cromatica, oltre che di gusto, proponendo uno spazio imbandito con tutti i colori dei suoi aperitivi analcolici, abbinati ad una selezione di finger food creativi, semplici da preparare e sfiziosi da consumare, pensati per essere consumati con le mani senza utilizzare le posate, ma che portano anch’essi tutti i colori che risuonano di primavera e che abbracciano l’estate alle porte.

Rosso, giallo, arancione, verde, viola, bianco, sono questi i colori della stagione e quelli deputati al benessere. È così allora che Sanbittèr seleziona per il suo menù della Giornata Mondiale del Colore, oltre agli immancabili stucchini di chips, salatini e olivette, dei Pomodorini ripieni alla salsa guacamole, dal sapore fresco ed esotico, da gustare con gli occhi e poi in un sol boccone; altro finger food, più ricercato ma capace di scatenare un turbinio di sensazioni al palato e alla vista, sono i Crostini di formaggio e fichi; terza proposta, dallo spirito giocoso e indubbiamente “cremoso” sono i Lollipop di formaggio alle erbe e ribes rosso; infine, dei Muffin salati, per non far mancare la ricetta che soddisfa oltre che la vista e il palato, anche l’appetito.

E non è aperitivo senza una bevanda da accompagnare agli appetizer e con cui brindare alle piccole gioie di ogni giorno, e colorare le serate passate insieme. Sanbittèr con la sua frizzantezza, i suoi gusti ricercati e i suoi colori brillanti riesce quindi a dare luce alla tavola arricchendo questo momento con le sue tante sfumature e diffondendo giocosità, spensieratezza, spontaneità, allegria e buonumore.

RICETTE E REFERENZE SANBITTER

Crostini formaggio e fichi

Procuratevi un pane tipo baguette, tagliatelo a fette non troppo sottili e bruschettatele leggermente. Tagliate a fettine anche un formaggio morbido tipo Brie e fate la stessa cosa con i fichi neri senza privarli della buccia però. Componete a questo punto i vostri crostini: sulla base del pane adagiate una fetta di formaggio e guarnite con i fichi.

Pomodorini ripieni alla salsa guacamole

Ingredienti:

300 gr di pomodorini ciliegina

salsa guacamole a piacere

sale

olio extravergine d’oliva

Come si preparano: mettere la salsa guacamole in frigo per una mezz’oretta e intanto lavare bene i pomodori, tagliare una calottina e scavarli all’interno, togliendo polpa e semini. Ora mettere dentro un pizzico di sale e capovolgerli su un tagliere per farli scolare. A questo punto si possono farcire con salsa guacamole a piacere e quindi richiuderli con le calottine. Mettere in frigorifero e servire freddi.

Finger food di formaggio alle erbe e ribes rosso

Ingredienti:

200gr di formaggio caprino morbido

2 cucchiai di menta fresca

2 cucchiai di erba cipollina fresca

2 cucchiai di basilico

50gr di ribes rosso

Pepe q.b.

Stuzzicadenti lunghi

Preparazione

In una ciotola capiente mescolate il formaggio caprino morbido e in un tagliere sminuzzate accuratamente la menta fresca, l’erba cipollina e il basilico e aggiungete poi le erbe alla ciotola con il formaggio. Infine, spolverate con del pepe nero e formate delle palline, come se fossero delle polpette. Con uno stuzzicadenti lungo, formate degli spiedini e serviteli su un piatto da portata, colorate e decorate con il ribes rosso e sopra ogni polpetta fate troneggiare il frutto rosso per eccellenza.

Muffin salati

Semplici nella loro realizzazione, per preparare i muffin salati, lavorate in una ciotola le uova, il latte, il sale, aggiungete un vasetto di yogurt, unite poi la farina di riso e la fecola di patate setacciate. Aggiungete i piselli che avete precedentemente cucinato e il formaggio a cubetti. Mescolate tutti gli ingredienti e versate il composto ottenuto nei pirottini facendo attenzione a non riempirli fino all’orlo.