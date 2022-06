Pizza Village, dopo l’apertura arriva il weekend dei record.

Grande attesa per il primo fine settimana del Pizza Village Napoli 2022. Sabato 18 e domenica 19 segneranno, di fatto, la ripartenza dell’evento che torna dopo due edizioni di stop, due giornate emblematiche in passato per aver sempre registrato presenze record. La pizzeria più grande al mondo, con i suoi 40 forni distribuiti su una superficie di circa 30mila metri quadri, è pronta ad accogliere gli ospiti, stranieri e italiani, che hanno già acquistato in prevendita oltre 3.000 menù di degustazione.

Entra nel vivo anche il programma eventi del Pizza Village Napoli 2022. La manifestazione, che ha dovuto registrare nel giorno di apertura l’assenza improvvisa del gruppo La Rappresentante di Lista impossibilitato a partecipare e ospitando al loro posto la cantante Gaia, riprenderà la regolare scaletta degli ospiti con la partecipazione di numerosi artisti. Sarà la cantante romana Noemi, sabato 18, ad aprire il palco alle 21.30. Domenica 19, invece, a salire per primi sul palcoscenico del Pizza Village (ore 21.30) saranno il rapper milanese Lazza e il torinese Fred De Palma, autori di collaborazioni recenti.

Due saranno le amministrazioni locali, come previsto dal fitto programma realizzato da Gianni Simioli, che per l’appuntamento Radici e Memorie, saranno ospiti per promuovere le grandi feste dei loro Comuni legate alle identità territoriali. Sabato toccherà alla cittadina di Somma Vesuviana, ospite Zi’ Riccardo e le donne della Tammorra che presentano La festa delle Tammorre. Domenica sarà la volta di Cancello Arnone, ospite la Pro Loco, per la presentazione “Festa della mozzarella” 6-7 agosto.

Tra gli appuntamenti imperdibili quelli di Terrazza Pizza Tales, con l’incontro di sabato 18 “Gossip Pizza” condotto dalla giornalista Anna Paola Merone e quello di domenica 19 “Foodartish Sport” moderato dal collega sportivo Gianluca Gifuni. I due appuntamenti, a cura di Malvarosa e Oramata Grandi Eventi, racconteranno il mondo della pizza anche attraverso altre realtà che coinvolgono numerosi ospiti, chef e maestri pizzaioli. Tutte le sere: Pizza Kids laboratori ludico-didattici riservati ai più piccini. a cura del Maestro Ernesto Fico per Pizza Village.

PROGRAMMA EVENTI DEL WEEKEND AL PIZZA VILLAGE

SABATO 18 GIUGNO

19:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – Incontro: “Gossip Pizza” a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conduce: Anna Paola Merone. Ospiti: Toto Sorbillo, Fabio Cristiano, Jessica De Vivo, Dino Pisacane, Peppe Di Napoli, Stella Giannicola, Simona Tagliaferri, Ciro Pipoli e Barbara Esposito Vulgo Gigante.

21:30 Palco Musica – Noemi, La Maschera, Moder Up, Gianni Pelella – Posteggia 2.0, Vincenzo De Lucia, Cristian Chiummariello (il giovanissimo Peppino De Filippo del film di Sergio Rubini, ndr) & il Maestro Peppe Mastrocinque, Neves.

22:00 Palco Ti suono un libro – ospite lo scrittore Giancarlo Tommasone

22:35 Palco Radici e Memorie – Somma Vesuviana, ospite Zi’ Riccardo e le donne della Tammorra presentano La festa delle Tammorre.

DOMENICA 19 GIUGNO

19:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – Incontro: “Foodartish Sport” a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conduce Gianluca Gifuni. Ospiti: Ciro Salvo, Sasà Martucci, Giovanni Improta, Antonio Sorrentino, Matteo Sangiovanni, Marco Pera, Diego Venanzoni, Gerardo Luongo, Francesco De Luca, Lia Nunziante, Aldo Cuomo, Maria Felicia Carraturo, Andrea Sanseverini.

21:30 Palco Musica – Lazza + Fred De Palma, Simona Boo & Diego Imparato, Paola Pezone, Giò Testa, Napoleone, Antonello Rondi – Festa di Compleanno per i suoi 80 anni, Samuray Jay

22:50 Palco Radici e Memorie – Cancello Arnone, ospite la Pro Loco per la presentazione “Festa della mozzarella” 6-7 agosto

