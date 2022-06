Pizza Village Napoli, l’area Terrazza Pizza Tales protagonista delle evoluzioni del settore enogastronomico.

Al Pizza Village Napoli 2022, in programma sul lungomare Caracciolo dal 17 al 26 giugno, il futuro della pizza passa anche per Terrazza Pizza Tales, il progetto ideato da Oramata Grandi Eventi in collaborazione con Malvarosa di Rossella Guarracino. La speciale area, riservata agli incontri tematici di enogastronomia, ospiterà la stampa specializzata, influencer, food blogger e vip che sperimenteranno sulle future evoluzioni del settore. Sport, moda, bellezza, arte e passioni sono i temi che pizzaioli, giornalisti, stakeholder e chef affronteranno sorseggiando calici di vino, in appuntamenti d’Autore alla Rotonda Diaz.

Questo i titoli dei 10 appuntamenti serali :

Venerdì 17 giugno ore 18:30 SPIKKI & LIKE Conduce Lorenzo Crea | Giornalista televisivo

Sabato 18 giugno ore 19:00 GOSSIP PIZZA: SAPORITI PETTEGOLEZZI E TANTISSIME NEWS Conduce Anna Paola Merone

Domenica 19 giugno ore 19:00 FOODARTISH SPORT: IL LATO FITNESS DELLA GASTRONOMIA Conduce Gianluca Gifuni | Radio Marte

Lunedì 20 giugno ore 19:00 PIZZA SOMMELIER: IL VERO GUSTO DELL’ABBINAMENTO Conduce Antonella Amodio | Luciano Pignataro WineBlog

Martedì 21 giugno ore 19:00 NAPOLI 2010 | 2022 Conduce Luciano Pignataro

Mercoledì 22 giugno ore 19:00 NAPOLI CAPITALE DELLA PIZZA: LA GUSTOSA EVOLUZIONE DELLA REGINA PARTENOPEA Conduce Ciro Pellegrino | Fanpage.it

Giovedì 23 giugno ore 18:00 PIZZA BOUTIQUE: QUANDO LA PIZZA CREA LA MODA Conduce Antonio Corbo | La Repubblica Federica Riccio | Party Magazine

Venerdì 24 giugno ore 18:00 ECCELLENZE 2.0 Conduce Tommaso Luongo

Venerdì 24 giugno ore 19:00 PECCATI DI GOLA Conduce Massimo Italiano

Sabato 25 giugno ore 19:00 SUMMER TASTE | LA NUOVA STAGIONE DELLA PIZZA

Conduce Antonio D’Amore | Radio Run

A questo link è possibile scaricare il programma completo di Terrazza Pizza Tales con tutti gli ospiti del progetto: https://we.tl/t-POTR7LxVq

L’evento si svolge con il supporto del Title Sponsor Mulino Caputo; del Main Sponsor Coca-Cola; dei Top Sponsor: Peroni Nastro Azzurro, Latteria Sorrentina e Carta Wow; degli Official Sponsor: Algida, Glo, Olearia Clemente, Ooni Forni, Friol, Ciao il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon, Toyota Gruppo Center Funari; Main Partner: Rossopomodoro, United Airlines, FlyDubai e Turkish Airlines; Official Media Partner: RTL 102.5.