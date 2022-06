Pizza Village un premio per celebrare le radici culturali, Napoli d’aMare a Peppino di Capri.

Pizza Village 2022, contenitore di diverse attività culturali ed intrattenimento, è anche teatro del premio Napoli d’aMare, prodotto da Oramata Grandi Eventi, per celebrare le radici culturali del capoluogo partenopeo, della regione e dei suoi maggiori interpreti. Sul palco della manifestazione questa sera sarà premiato, per la musica, Peppino di Capri.

Il “delfino blu” disegnato da Ventrella, il premio-simbolo che intende rappresentare il mare quale ulteriore leva di sviluppo della città partenopea, è stato assegnato a personalità che si sono distinte in diversi campi come al sindaco Gaetano Manfredi, per l’innovazione al professore Giorgio Ventre, promotore e direttore della Apple Developer Academy, allo scrittore Maurizio de Giovanni e, per l’arte alla direttrice dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, Rosita Marchese.

La prima edizione del premio Napoli d’aMare, che intende così sottolineare la radice culturale dell’evento, premierà nella giornata conclusiva della manifestazione, domenica 26, l’attore Patrizio Rispo e l’intero cast degli artisti della trasmissione “Un Posto al Sole”.

PROGRAMMA EVENTI AL PIZZA VILLAGE

SABATO 25 GIUGNO

19:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – “Summer Taste” a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conduce Antonio D’Amore. Ospiti: Ciro Cascella, Jessica De Vivo, Fabiano Roberto, Vincenzo Iannucci, Pasquale Vitiello, Antonio Falco, Ciro e Antonio Tutino, Ferdinando Simeoli, Domenico Iavarone e Giovanni Ercolanese, Maurizio Conte, Maria Laura Matthey

21:30 Palco Musica – Cristiano Malgioglio, Anna Capasso, Antonella Morea, Jay Lillo, Francesco Da Vinci, Mavi Gagliardi, Dario Sansone dei Foja, Dani Faiv

23: 15 Palco – Ti suono un libro – Ospite Angelo Forgione

DOMENICA 26 GIUGNO

19:00 Rotonda Diaz – “Say Cheese: il selfie più goloso!” Appuntamento per il selfie celebrativo del decennale di Pizza Village, a cura di Malvarosa per il Pizza Village

20:00 Area Ospitalità – Rotonda Diaz – Gran Gala Moda a cura di Roberto Jannelli. Sfilata dello stilista Gabriele Bonomo Alta Moda ed abiti da sposa

21:30 Palco Musica – TRIBUTO A LOREDANA SIMIOLI, Gigi D’Alessio, Luchè, Hal Quartier, Tartarughe Domizia, Tommaso Primo, Eugenio Bennato, Gennaro Duello, Andrea Sannino

22:50 Palco – Premio Napoli d’aMare – Consegna a Patrizio Rispo

23: 15 Palco – Ti suono un libro – Ospite Gennaro Marco Duello

TUTTE LE SERE: Pizza Kids laboratori ludico-didattici riservati ai più piccini. A cura del Maestro Ernesto Fico per Pizza Village