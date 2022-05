Primavera in tavola, il concorso dei Pisellini Primavera Findus.

Piccoli, versatili e dolci. Ottimi da gustare come contorno o per arricchire e colorare di verde le proprie ricette. Con l’arrivo della primavera, i Pisellini Primavera tornano protagonisti non solo di innumerevoli preparazioni ma anche della nuova consumer promo “Primavera in Tavola”, con cui è possibile vincere premi firmati Kenwood.

“Primavera in Tavola” è un concorso che ispira e libera la fantasia dei consumatori in cucina: acquistando infatti una qualsiasi confezione di Pisellini Primavera Findus, è possibile partecipare al contest caricando sul sito della promo la foto della propria ricetta con il pack di Pisellini utilizzato e votare anche la ricetta preferita. In palio, 30 frullatori ad immersione firmati Kenwood. Le ricette più votate saranno preparate dai loro ideatori in un contest dal vivo, dove lo chef Findus sceglierà i vincitori che si aggiudicheranno un’impastatrice planetaria sempre firmata Kenwood.

MECCANICA DEL CONCORSO “PRIMAVERA IN TAVOLA”

La partecipazione al concorso è molto semplice: fino al 31/05/2022 è possibile registrarsi al sito Primavera in Tavola, scattare una foto della propria ricetta creata con i Pisellini Primavera Findus con il pack del prodotto in evidenza e caricare sul sito dedicato la foto e la descrizione della propria ricetta. Dalla seconda fase inizia la selezione e votazione fino alla scelta dei vincitori, con in palio 30 frullatori ad immersione Kenwood Triblade XL+ HBM60.307GY.

Inoltre, nella fase di selezione verranno sorteggiati 5 partecipanti che accederanno all’ultima fase per eseguire live la propria ricetta. Solo 3 di questi potranno vincere dopo essere stati valutati dallo chef e aggiudicarsi una delle 3 impastatrici planetarie Kenwood Chef XL KVL4110S.

LA COMUNICAZIONE A SUPPORTO

La consumer promo “Primavera in Tavola” è supportata da una campagna di comunicazione che prevede una campagna TV, addressable TV e materiali nei punti vendita.

Regolamento completo su: Primavera in Tavola

