Provolone del Monaco Dop, intesa su prezzo del latte alla stalla.

Aumenta il prezzo del latte dell’area di produzione del Provolone del Monaco Dop. L’assemblea dei Caseifici iscritti al Consorzio di Tutela ha ratificato l’aumento di cinque centesimi del prodotto che lascia così la stalla ad un prezzo di 85 centesimi al litro.

“L’aumento, deriva anche dall’obbligo degli allevatori ad utilizzare, con foraggio e frascame, solo mangime NO OGM per le bovine che producono il latte” spiegano il presidente Giosuè De Simone e direttore scientifico Vincenzo Peretti.

La serenità della rete zootecnica ha una rilevanza essenziale nell’ambito di una produzione di filiera come il Provolone del Monaco Dop. “Un’intesa positiva – proseguono De Simone e Peretti – che arriva in un momento delicato per le nostre stalle e che permette di continuare a garantire la produzione di latte per le famiglie e i consumatori. Quando una stalla chiude, si perde un intero sistema fatto di animali, di presidio del territorio, di tipicità e di persone impegnate a combattere. Molte volte da intere generazioni. Azioni come queste servono proprio a impedire lo spopolamento e il degrado dei territori”.