Punta Campanella, escursioni gratuite in mare per disabili e anziani.

Dieci escursioni gratuite per ammirare da vicino le meraviglie dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. L’iniziativa del Parco, voluta fortemente dal Presidente Lucio Cacace, è rivolta ai disabili, agli anziani non autosufficienti e alle famiglie che se ne prendono cura.

” Abbiamo una grande attenzione verso queste categorie che devono avere la possibilità di godere delle nostre bellezze dal mare- dichiara Lucio Cacace, Presidente AMP Punta Campanella- Ci siamo impegnati per rendere possibile quest’iniziativa che ho voluto realizzare. Questo sarà un primo lancio sperimentale. La prossima estate contiamo di aumentare il numero di visite guidate. Ho sempre auspicato, fin dall’inizio del mio mandato da Presidente del Parco, un’apertura dell’Area Marina nei confronti della cittadinanza locale- prosegue Cacace- Questa iniziativa va proprio nella giusta direzione coinvolgendo chi non avrebbe altre possibilità per visitare le nostre bellezze. Nel frattempo-conclude il Presidente dell’AMP- proseguono le nostre iniziative di sensibilizzazione per i diportisti: abbiamo fatto recapitare numerose lettere ai proprietari di navi da diporto e grandi yatch che solcano i nostri mari, informandoli sulle regole da rispettare e sull’importanza di tutelare questo mare e questa costa. Un’iniziativa che è stata accolta con molto favore dai diportisti”

Le escursioni per i disabili, 10 in tutto, sono gratuite e rivolte ai residenti nei comuni del Parco Marino. Dal Capo di Sorrento, passando per Marina Lobra, Mitigliano, Punta Campanella, Ieranto, Marina del Cantone, i partecipanti potranno ammirare da vicino la costa e il mare delle sirene. Saranno a bordo del gozzo “Punta Campanella” dotato di motori elettrici per escursioni a zero emissioni ed ecosostenibili. Per chiedere informazioni e prenotare basta scrivere una mail a info@puntacampanella.org