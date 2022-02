San Valentino alla Masseria Guida. Cena romantica e pernottamento in Suite per celebrare l’amore.

San Valentino è alla porte e Masseria Guida, relais di charme con orti e cucina immerso nell’oasi naturalistica del Parco Nazionale del Vesuvio, ha deciso di accogliere i clienti con un esclusivo pacchetto regalo: una cena a lume di candela nel ristorante della struttura capitanato dallo chef Basilio Avitabile e una notte da trascorrere in Suite in compagnia della propria metà.

La serata si apre a tavola. Il menu del 14 Febbraio si compone di piatti ricercati, pensati per stupire e catturare il palato dei commensali. Ogni portata è un perfetto mix di pescato fresco di giornata e carni provenienti dall’entroterra campano, verdure colte nei campi della Masseria e primizie di stagione: dall’Ostrica Belon in gelatina alla vodka e lime al filetto di manzo al barolo su crostone farcito con patè al pasticcio di maiale, dalla piramide di pasta fresca con polpa di rana pescatrice in guazzetto di lingue rosse di mare e cime di rapa al riso vialone nano con guanciale di Patanegra, mascarpone di bufala e zeste di arancio candito.

Per chi vuole completare l’esperienza Masseria Guida offre anche l’opportunità di soggiornare per una notte in Suite: una elegante camera dal design essenziale arredata con letto a baldacchino, vasca in camera e terrazzo vista mare con jacuzzi.

Prezzo della cena p.p 80 euro (vini esclusi)

Prezzo della cena + soggiorno di una notte in Suite p.p 190 euro (vini esclusi)

Menu di S. Valentino della Masseria Guida

Amouses bouche

Ostrica Belon in gelatina alla vodka e lime

Cannoncini di pane fritto in burro chiarificato con tartare di crostacei

Éclair con crema al pistacchio e mortadella

Cubi di maialino stracotto & ananas arrosto

Antipasto

Tentacolo di polpo macerato con cavolo cappuccio rosso su crema di patate ed emulsione di cozze e riccio di mare

Seppia bruciata su carboni, provola affumicata di Agerola, carciofo fritto e semifreddo al suo nero

Primi piatti

Piramide di pasta fresca con polpa di rana pescatrice, guazzetto di lingue rosse di mare e cime di rapa del nostro orto

Riso Vialone nano con guanciale di patanegra, mascarpone di bufala, zeste di arancio candito, gel al lampone e aceto di Jerez

Seconda portata

Filetto di manzo mignon al barolo chinato su crostone farcito di paté al pasticcio di maiale servito con purè di broccoli, con acciuga, olive e pinoli tostati, funghi cardoncelli al peperoncino e flan di patate

Dessert

Mousse al limone e tè verde

Coccole al cioccolato

Masseria Guida

Via Cegnacolo, 55 Ercolano

www.masseriaguida.com Tel. 081 7716863