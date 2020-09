Screening e sanificazione, Chalet Ciro chiude temporaneamente a scopo precauzionale.

Nonostante non vi sia alcun provvedimento di chiusura, la pasticceria Chalet Ciro a Napoli, ha deciso di disporre la sospensione temporanea, e in via del tutto precauzionale, dell’attività dei propri locali, nonché la sottoposizione a tampone dell’intero personale.

Si tratta di una misura adottata al fine di prevenire, contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, poiché attività commerciali al dettaglio come queste sono soggette al contatto con il pubblico e, dunque, più esposte al rischio; una questione etica per tutelare chi lavora presso l’azienda e i clienti tutti. È stato, infine, attuato tempestivamente il protocollo sanitario nazionale che prevede la sanificazione dei locali della pasticceria, delle attrezzature, nonché dei relativi laboratori.

Qualsiasi voce relativa a possibili casi di Covid presso Chalet Ciro al momento è del tutto infondata.