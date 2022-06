Sharing Art 2022: Arriva la prima edizione di “Entropia Beer Art Fest”.

Entra nel vivo la terza edizione della Residenza Artistica Sharing Art Pompeii presentata da Klimax Theatre Company, con la direzione artistica di Luca Varone. La Kermesse, si svolgerà fino al 25 settembre 2022, nell’area archeologica suburbana dell’antica città di Pompei, alle falde del Vesuvio, nei pressi della Civitas Giuliana (Via Civita 5/A), nel cuore dell’Ager Pompeianus, in un giardino di 5 mila mq.

Nata nell’estate del 2020 per dare un contributo all’arte e al mondo dello spettacolo, Sharing Art, per questo nuovo anno, offre un cartellone ricco di appuntamenti culturali, tra teatro, sperimentazione e formazione.

Dopo la seconda edizione del Klimax Dance Lab, a cui hanno preso parte 100 ballerini e 15 coach di fama nazionale ed internazionale di danza contemporanea, dal 13 al 15 luglio Sharing Art in collaborazione con Klimax Theatre Company sperimenterà un nuovo format che mette a confronto gli artigiani della birra e gli artisti attraverso l’Entropia Beer Fest. La cotta pubblica, il teatro e la musica, faranno da cornice ad un programma che avrà inizio il 13 luglio con il concerto di Tony Tammaro, Frizzi&Lazzi e Mr Raf. Si prosegue il 14 con The Funkin’ Machine e a seguire il Deejay Dirton e Ciccio Sciò. Il 15 sarà la volta della Cotta pubblica, con la premiazione della migliore Birra artigianale e a seguire lo spettacolo comico “Questione di lingua” di e con Luca Varone e Enza Barra, finendo la serata con ‘A paranza r’o Lione.

Entropia Beer Fest si concluderà il 17 luglio con il concerto di musica elettronica del gruppo Black Mileva, un collettivo di artisti, musicisti, Djs, producer di musica elettronica, performer, attori e ballerini.

«L’idea di realizzare questa prima edizione di l’Entropia Beer Fest – commenta il direttore artistico Luca Varone – nasce per ottemperare la linea sperimentale che da anni la Klimax persegue per avvicinare il pubblico al teatro. Fondamentale è stato l’incontro con Emanuele Ambrosino, giovane imprenditore e Birraio del territorio Vesuviano, affinché l’idea potesse concretizzarsi».

Grande successo nell’ambito della sperimentazione e della formazione, con il sold out della masterclass (in programma con due appuntamenti dal 19 al 24 luglio e dal 26 al 31 luglio) dal titolo “Dialoghi tra Monologhi”. L’evento vedrà protagonista, il coach Sebastiano Bottari, attore che da oltre 10 anni si occupa di coaching attoriale per professionisti e aspiranti attori.

Restano ancora aperte le iscrizioni per la Masterclass “Appiccicaticci Imprò Lab”, dal 23 al 28 agosto, che vedrà il trio composto da Tiziano Storti, Renato Prezioso e Alessio Granato, presentare un laboratorio dedicato a tutti quelli che amano il teatro, professionisti del settore o semplici amatori, con lo scopo di far scoprire tutte le regole dell’improvvisazione teatrale.

Tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione, il Workshop intensivo di “Tecnica Chubbuck” diretto da Patrizia De Santis, la prima insegnante ufficiale di “Tecnica Chubbuck” d’Italia, certificata a Los Angeles presso gli Ivana Chubbuck Studios di Hollywood. In programma dal 29 agosto all’1 settembre, il laboratorio sarà un’occasione di alta formazione attoriale, una full immersion della durata di 16 ore di lezioni sia teoriche che pratiche, in cui i partecipanti potranno apprendere ed utilizzare tutti i 12 strumenti della “Tecnica Chubbuck”, una delle più usate dalle star di Hollywood (Halle Berry, Charlize Theron, Brad Pitt, James Franco, Jim Carrey, Sylvester Stallone e tantissime altre) che ha permesso loro di vincere Golden Globe e Premi Oscar.

Dall’1 al 4 settembre sarà il momento del Seminario Yoga E Natura tenuto da Gayatri e Siri Om Dharma, quattro giorni per equilibrare il corpo, la mente e lo spirito. A seguire, dal 6 all’11 settembre, la seconda edizione del Voice Camp con Eleonora Bruni e Matteo Belli, dedicato a cantanti e alle nuove voci. Dal 9 al 10 settembre, “Uno Su Mille” con Luciano Giugliano, attore di teatro, cinema e televisione (“Gomorra”, “La Squadra”, “Un posto al Sole”, “Squadra Antimafia”, “Distretto di polizia”, “L’ultimo Rigore2”, “I bastardi di Pizzofalcone”, “Rocco Schiavone”).

La prima edizione del Vesuvius Contact Festival” chiuderà Sharing Art 2022. Sei giorni, dal 13 al 18 settembre, di contact improvisation con Itay Yatuv, Vera De Propris, Marco Ubaldi, Mela Belletto e Nica Portavia e alcuni ballerini provenienti da tutto il mondo.

Dal 22 al 25 settembre, la Residenza offrirà ristoro ed accoglienza agli artisti ospiti del Pompei Street Art Festival 2022, diretto da Nello Petrucci.

