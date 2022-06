Sole365, apertura nuovo supermarket in Piazza Piedigrotta mercoledì 22.

Mercoledì 22 giugno alle 9:00 aprirà un nuovo supermercato Sole365 a Piazza Piedigrotta (NA).

Ben presto sarà finalmente possibile fare la spesa in via Piazza Piedigrotta 10/14, all’interno dell’antico palazzo monumentale (ex Odeon) che ha reso celebre il quartiere Chiaia di Napoli. Un luogo ricco di storia e bellezza, dove poter riempire il carrello con tutta la qualità di migliaia di prodotti selezionati e approfittare dei prezzi bassi tutto l’anno.

Sì, perché con la filosofia dell’Every Day Low Price, Sole365 garantisce tutti i giorni ai propri clienti il massimo risparmio su qualsiasi prodotto, favorendo una scelta serena e senza sprechi.

Tra questi, quelli a marchio Selex sono persino protetti per tutto il 2022 dall’iniziativa Spesa Difesa®, che combatte il carovita e s’impegna a fornire qualità e convenienza nonostante il generale aumento dei prezzi.

“Questa è una apertura speciale per l’Azienda, sia per la bellezza e il valore storico del palazzo che ci ospita, ma anche perché la nostra presenza sul territorio si arricchisce di una zona nevralgica per la città di Napoli” dichiara l’Amministratore Delegato Michele Apuzzo

“Siamo felici di portare la nostra esperienza di spesa anche nella zona di Piedigrotta. In questo modo non solo andremo incontro alle esigenze di molti nostri clienti che pur di fare la spesa da noi uscivano dal proprio quartiere, ma avremo l’occasione di far vivere a molti altri napoletani il nostro modello centrato sui reali bisogni dei consumatori, nella direzione del concreto risparmio quotidiano e della qualità di prodotti e accoglienza” commenta il Direttore Commerciale Antonio Apuzzo

Sole365 è pronto quindi a valorizzare anche questa volta l’esperienza di acquisto dei propri clienti. In uno dei centri più noti della città di Napoli e con l’attenzione tipica che riserva all’accoglienza, che va dall’ accortezza di un personale attento e preparato, passa per la cura minuziosa dei reparti e si conclude con la comodità di un parcheggio convenzionato in Piazza Piedigrotta.

In occasione dell’inaugurazione, per l’intera giornata del 22 giugno, tanti buoni sconto da 5 euro su una spesa minima di 30 euro e fantastici libri in omaggio per i primi 2000 clienti fortunati. Direttamente dalla collana “Letture al Sole”.

Un nuovo sensazionale viaggio sta per iniziare