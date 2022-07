Spicchi di Mela Leni’s, Lo snack fresco e divertente, per le gite nella natura.

Le golose mele del Trentino Alto Adige, accuratamente selezionate, sono pronte al consumo, già lavate e tagliate in spicchi di pura dolcezza. Da portare sempre e ovunque con sé.

Gli Spicchi di Mela Leni’s sono uno snack pratico e salutare, pensato per tutti gli avventurieri che desiderano assaporare la vera freschezza della natura. Senza aggiunta di conservanti e con solo acido ascorbico, un ingrediente naturale che impedisce l’ossidazione, gli spicchi di mela mantengono inalterato tutto il sapore tipico delle mele appena raccolte.

Croccanti e succose, le migliori Äpfel di alta montagna, nate nel cuore delle Dolomiti e tagliate in deliziose fettine, costituiscono una piacevole e sana merenda, ideale come spezza-fame. E sono amate proprio da tutti: dagli instancabili viaggiatori che desiderano uno spuntino on-the-go, dai più pigri che amano gustarle sdraiati sull’amaca e perfino dai più piccoli che si divertono a condividerle con gli amici.

Un originale formato, in grado di coinvolgere grandi e piccini in un’esperienza di bontà e freschezza uniche. Con gli spicchi di mela la merenda diventa un momento di puro divertimento, nonché un’occasione speciale per Leni’s, per raccontare come uno snack possa contribuire a un’alimentazione sana e equilibrata.

Pratici, golosi e divertenti gli Spicchi di Mela Leni’s sono lo snack da paura per le gite nella natura.

Confezione e prezzo: gli Spicchi di Mela Leni’s, disponibili nella comoda confezione da 80 grammi, sono in vendita nella distribuzione moderna al prezzo consigliato di 0,59 Euro.