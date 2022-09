Tiqets Remarkable Venue Awards, premiata la Galleria Borbonica.

Duomo di Milano e Pinacoteca Ambrosiana, Villa Gregoriana, Galleria Borbonica, Interpreti Veneziani, Tempio Del Brunello E A World Of Potential, The Home Of The Humansafety Net – Procuratie Vecchie. Ma anche Keukenhof, Casa Batlló, il Louvre Abu Dhabi e il Castello di Windsor.

Oggi, in occasione della giornata mondiale del turismo, TIQETS annuncia i vincitori regionali dei Remarkable Venue Awards 2022, il premio annuale che celebra i migliori musei e attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna e, per la prima volta, Germania, Portogallo e Emirati Arabi Uniti.

Sette premi, cinque assegnati grazie alle recensioni (oltre 1,1 milioni) lasciate dagli utenti sulla piattaforma Tiqets.com, gli altri due assegnati da una giuria di esperti del settore: per aggiudicarsi uno di questi ambiti riconoscimenti, quest’anno si sono sfidati più di 200 candidati provenienti da tutto il mondo divisi nelle categorie ormai “classiche” MOST REMARKABLE VENUE, BEST MUSEUM, BEST ATTRACTION, BEST LANDMARKS e BEST ONSITE EXPERIENCE e le più nuove MOST INNOVATIVE e MIGLIOR GEMMA NASCOSTA.

La GALLERIA BORBONICA – Ingresso Vico Grottone si aggiudica il riconoscimento come BEST LANDMARK.

“Il tema della Giornata Mondiale del Turismo di quest’anno è ripensare al turismo stesso, un argomento che consideriamo quasi quotidianamente nella nostra missione di rendere la cultura più accessibile – afferma Laurens Leurink, CEO di Tiqets – Ciascuno dei vincitori dei Remarkable Venue Awards 2022 mette in mostra un’esperienza da vero e proprio leader del settore, in grado di definire lo standard per il futuro del turismo. Siamo così orgogliosi di lavorare con questi luoghi e di poterli celebrarli con la nostra serie di premi!”.

Questi i vincitori italiani che, insieme ai vincitori degli altri paesi nelle varie categorie, sono automaticamente entrati nella competizione “Best of the best”: inizia così oggi la competizione per aggiudicarsi il titolo di Vincitore Globale nelle diverse “divisioni”.

È possibile votare, fino al 19 ottobre, al link: https://www.tiqets.com/blog/best-museums-attractions-in-2022

I “Best of the Best” saranno annunciati il 2 novembre nel corso del TIS – TOURISM INNOVATION SUMMIT, il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo.

MOST REMARKABLE VENUE, il riconoscimento riservato ai musei e alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets:

DUOMO DI MILANO (Milano)

BEST MUSEUM, il riconoscimento per i musei e le gallerie d’arte con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets:

PINACOTECA AMBROSIANA

BEST ATTRACTION, il riconoscimento per i musei e le attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets:

VILLA GREGORIANA FAI (Roma)

BEST LANDMARK, il riconoscimento per cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets:

GALLERIA BORBONICA – Ingresso Vico Grottone (Napoli)

BEST ONSITE EXPERIENCE, il riconoscimento per i luoghi che offrono la miglior esperienza in loco in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

INTERPRETI VENEZIANI – Chiesa di San Vidal (Venezia)

MOST INNOVATIVE, il riconoscimento dedicato a musei e attrazioni che continuano a spingere avanti il settore attraverso strategie di marketing creative, nuove tecnologie, iniziative di sostenibilità e altri mezzi:

TEMPIO DEL BRUNELLO (Montalcino, Siena)

LA MIGLIORE GEMMA NASCOSTA, il riconoscimento per attrazioni uniche o di nicchia, fuori dai sentieri più battuti ma in grado di offrire esperienze incredibili ed extra-ordinarie ai propri visitatori. Qualsiasi luogo che offra un’esperienza eccezionale e unica al suo pubblico è incoraggiato a candidarsi

THE HOME OF THE HUMANSAFETY NET – PROCURATIE VECCHIE (Venezia)

Tra i vincitori internazionali figurano anche attrazioni del calibro di Fondation Louis Vuitton (Parigi), Rijksmuseum (Amsterdam), Casa Batlló (Barcellona), il Castello di Windsor (Windsor, Inghilterra), Dubai Frame (Dubai), l’Oceanário de Lisboa (Lisbona) e molte altre.

L’elenco completo dei vincitori e ulteriori informazioni sui Remarkable Venue Awards sono disponibili al link: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/nominees-winners-2022/

La selezione dei vincitori per le categorie Most Remarkable Venue, Best Museum, Best Attraction, Best Landmarks e Best Onsite Experience si è basata su oltre 1,1 milioni di recensioni dei clienti su Tiqets.com; i riconoscimenti Most Innovative Venue e Best Hidden Gem sono stati selezionati da una giuria di esperti culturali e esperti regionali per ciascuno dei sei paesi coinvolti, composta da professionisti del settore dei viaggi, organizzazioni educative, DMO, giornalisti del mondo travel, influencer e altro ancora come Douglas Quinby, CEO di Arival, Javier Zori, Direttore Web di Viajes National Geographic, Jim Richardson, fondatore di MuseumNext, e Anouk van Eekelen, responsabile dello sviluppo della destinazione del Consiglio olandese per il turismo e le convenzioni.

Fanno parte della giuria italiana Barbara Antonucci, Coordinatrice del corso di specializzazione post laurea Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale dell’Universita degli Studi di Roma Tre; Manuela Ronchi Chief Executive Officer e Founder di Action Agency e Founder e Direttore Commerciale di Dr. Podcast, Josep Ejarque FTourism & Marketing.

A proposito dei Tiqets Remarkable Venue Awards

I Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati istituiti nel 2017 per riconoscere e celebrare le migliori attrazioni e musei nelle città più visitate del mondo. I primi Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati ospitati a Parigi nel 2017. I premi 2022 premiano i vincitori in sette categorie di premi e sei mercati: Regno Unito e Irlanda, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. Tra i precedenti vincitori del premio la Sagrada Familia, il Musée d’Orsay, il Museo Van Gogh i Musei Vaticani e le Catacombe di San Gennaro.

A proposito di Tiqets

La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile rendendo più facile per più persone scoprire più modi per fare cultura. Dall’inizio del 2014, l’azienda ha collegato milioni di persone a musei e attrazioni con biglietti istantanei, last minute e mobili. Tiqets lavora sia con le gemme nascoste che con i migliori musei e attrazioni di tutto il mondo. La società ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 200 persone in tutto il mondo, tra cui Amsterdam (HQ), Seattle, Las Vegas, Orlando, Filadelfia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Vienna, Bangkok, Tokyo e Osaka. Maggiori informazioni possono essere trovate su Tiqets.com.

A proposito del Tourism Innovation Summit

Il Tourism Innovation Summit (TIS) 2022, che si terrà dal 2 al 4 novembre a Siviglia, è il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo. TIS2022 riunirà i decisori del settore turistico per discutere e tracciare le linee guida per la riattivazione del settore. La riattivazione, il recupero della fiducia dei viaggiatori, il turismo inclusivo, la sostenibilità e la digitalizzazione stanno diventando fattori chiave per una nuova era del viaggio.

