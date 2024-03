Too Good To Go, il bilancio di 5 anni di lotta allo spreco alimentare

“Contrastare lo spreco è un elemento chiave della nostra strategia di sostenibilità, un impegno che portiamo avanti ogni giorno e che ci vede promotori di buone pratiche e parte attiva nel processo di cambiamento nell’approccio al consumo. Da anni, portiamo avanti iniziative concrete nei nostri punti vendita per i nostri clienti. La collaborazione con Too Good To Go, iniziata già nel 2019 è un tassello fondamentale per realizzare la Transizione Alimentare per tutti, promuovendo un’alimentazione accessibile e di qualità e riducendo gli sprechi. Ad oggi, il servizio Too Good To Go è attivo in oltre 650 punti vendita Carrefour, diretti e franchising, sull’intero territorio nazionale. In questi 5 anni di partnership, abbiamo contribuito a salvare oltre 1.100.000 pasti, pari a 2.970.000 Kg di CO2. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno dei collaboratori nei punti vendita e degli imprenditori franchising, che credono molto in questa iniziativa” dichiara Greta Bonsignore, Director of Corporate and Internal Communications, Public Affairs and CSR.