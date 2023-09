Tornano i TheFork Awards: tante novità per la quinta edizione

“I TheFork Awards vogliono valorizzare l’impegno e l’energia della ristorazione italiana, sostenendo la nuova imprenditoria. Gli utenti TheFork sono parte fondamentale della community TheFork e, più in generale, del sistema della ristorazione. Proprio per questo il voto popolare è importante, non solo per l’esperienza diretta di cui si fa testimone, ma anche per il nostro impegno nel promuovere una connessione sempre più stretta tra ristoranti e clienti”, racconta Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia. “Le storie che caratterizzano ciascuna delle realtà selezionate vogliono far sì che sempre più persone possano conoscere e provare queste nuove insegne, offrendo così nuovi stimoli alle nuove imprese della ristorazione”.