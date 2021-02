Tour alla Pedamentina di San Martino sabato 20 a cura di Econote.

La Pedamentina è uno dei 200 percorsi di scale della città obliqua, Napoli. Ed è da lì che l’Associazione culturale Econote di Marianna Sansone e Antonio Benforte intende ripartire con un tour guidato sabato 20 febbraio alle ore 10.00 lungo le scale che partono dal Belvedere di San Martino.

Il percorso della Pedamentina arriva al Corso Vittorio Emanuele fra racconti di miti e leggende. La realizzazione di questo percorso rappresenta oggi un’importante testimonianza storica ed urbanistica di inizio XIV secolo per edificare Castel Sant’Elmo. Il tour sarà a cura di Valentina Guerra, guida abilitata, nel pieno rispetto delle norme previste: mascherina, distanziamento, gel igienizzante a fiumi e niente strette di mano.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@econote.it nome, cognome e numero di telefono. La prenotazione sarà completa alla ricezione della risposta a cura dell’Associazione. Il costo è di 10€ a persona.

L’Associazione Culturale Econote propone itinerari di turismo sostenibile a Napoli e in Campania, trekking urbano, passeggiate nella natura, appuntamenti con la cultura e le tradizioni in collaborazione con guide abilitate per una giornata o qualche ora all’insegna della scoperta di luoghi e territori. Dal 2014, quando Econote ha iniziato ad occuparsi di eventi, sono oltre 2000 le persone coinvolte negli itinerari “Alla scoperta del nostro territorio”, un territorio fatto di costa, montagna, musei, scale, cortili e portoni. Un territorio che va scoperto, amato e divulgato.

