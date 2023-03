Tour e crociera alla scoperta di Egitto, Giordania e Arabia Saudita: un viaggio nella storia.

di Igor Righetti (@righettigor)

foto di Carla Pagliai

Tre nazioni ricche di storia, cultura e tradizioni come l’Egitto, la Giordania e l’Arabia Saudita, in un unico ed emozionate viaggio che soddisfa coloro che amano i tour e i crocieristi.

Il progetto si chiama “Going4Cruise” ed è promosso dal tour operator Going in esclusiva con Msc Crociere. Ha una forte attenzione alla personalizzazione e si rivolge anche a chi non è un crocierista tradizionale. Il viaggio da sogno prevede 9 notti di pernottamento, di cui due a Il Cairo e sette in crociera a bordo dell’elegante nave ecologica Msc Splendida. Gli amanti dell’esclusività, della riservatezza e del lusso possono scegliere Msc Yacht Club, una nave all’interno della nave. Le suite sono arredate in modo molto elegante, c’è un esclusivo servizio maggiordomo 24 ore su 24 e un servizio concierge dedicato. Msc Yacht Club ha una serie di meravigliose strutture riservate come il Top sail lounge con buffet di snack durante tutta la giornata, una lounge panoramica ricca di vedute spettacolari, un ristorante dedicato e il One pool deck offre un’area riservata con piscina, vasche idromassaggio, solarium e bar. Anche la ristorazione è ad altissimi livelli: colazione, pranzo e cena sono serviti in un ristorante dedicato con un sofisticato e vario menu à la carte. Nell’Msc Aurea SPA, inoltre, ci si può far coccolare con trattamenti di salute e bellezza rivitalizzanti come l’aromaterapia e i massaggi balinesi.

Saqqara, le piramidi di Giza, la Cittadella di Saladino e il Museo egizio

Il viaggio comincia con la scoperta della vivace e frenetica Il Cairo, megalopoli con circa 20 milioni di abitanti. Con l’egittologa italo-egiziana Angela Ali Mohamed ogni segreto viene svelato. Si parte da Saqqara, la necropoli più importante di Menfi, la capitale dall’Antico regno egizio. L’area archeologica si estende per 9 chilometri quadrati. Qui si ammira la Piramide di Djoser che rappresenta l’origine delle piramidi egiziane. Fu costruita da Imhotep, il primo architetto riconosciuto della storia, nel 2630 a.C. durante il mandato del faraone Djoser, appartenente alla III dinastia. La piramide a gradoni, formata da piccoli blocchi calcarei, è lunga 140 metri, larga 118 e alta 60 metri.

Nel pomeriggio ci si sposta nella magica atmosfera dellemaestose piramidi di Giza, a 18 chilometri da Il Cairo, complesso dichiarato patrimonio dell’umanità Unesco nel 1979. Dopo la loro morte, i faraoni venivano imbalsamati e collocati all’interno di sarcofagi che trovavano posto nelle piramidi. Con loro veniva sepolto anche lo sfarzoso corredo funebre (dagli oggetti personali agli alimenti) che dovevano accompagnarli nel viaggio verso l’aldilà.Con il passaggio alla vita ultraterrena, i faraoni sarebbero diventati divinità. Le piramidi di Giza furono costruite circa 4500 anni fa per durare per l’eternità. Si pensa che i lavori siano cominciati verso il 2500 a. C. Nella necropoli di Giza le tre piramidi principali sono quella di Cheope (conosciuta anche come Grande piramide di Giza, alta 140 metri e con un perimetro della sua base di quasi 1 chilometro), Chefren (figlio di Cheope, l’unica che conserva sulla sommità una parte della copertura in calcare bianco di Tura che ricopriva tutta la struttura) e Micerino. Nell’area archeologica ci sono poi diverse piramidi più piccoleoltre alla grande sfinge, templi e tombe di dignitari. All’interno delle piramidi i corridoi sono molto strettie i turisti sono tanti. Anche le stanze sono piccole e vuote. Sconsiglio quindi la visita a coloro che soffrono di claustrofobia. I testi e le iscrizioni sulle pareti delle piramidi di Giza hanno contribuito a far conoscere ogni aspetto della civiltà dei faraoni. La guardiana delle piramidi è lei, la silenziosa e misteriosa grande sfinge, scolpita nella roccia calcarea attorno al 2500 a.C., al tempo del faraone Chefren che pare lo rappresenti. È lunga 73 metri, larga 19 e alta circa 20 metri, con la testa che si innalza per altri 4 metri. Rappresenta un uomo con il corpo di un leone, figura che si ritrova nella mitologia non soltanto egizia, ma anche in quelladell’antica Grecia.

Il giorno dopo il tour con Going prevede la visita alla Cittadella di Saladino, una piccola città fortificata all’interno della capitale egiziana. Fu costruita in una posizione sopraelevata dal condottiero Saladino tra il 1176 e il 1183 per difendere la città dagli attacchi dei soldati crociatie poteva ospitare oltre 10 mila persone. Racchiude al suo interno moschee, palazzi e musei. Da qui il panorama è mozzafiato con gran parte della città de Il Cairo fino alle piramidi. La scoperta della città termina con il museo egizio, il più importante al mondo nel suo genere. Sono esposti bassorilievi, suppellettili, statue e pitture. Imperdibile la sala del faraone Tutankhamoncon il magnifico tesoro ritrovato nella sua tomba:lascia senza fiato la splendida maschera funeraria d’oro e lapislazzuli. Le mummie, invece, si trovano nel nuovo Grand Egyptian museum, vicino alle piramidi di Giza. Si lascia Il Cairo e ci si dirige verso il porto El Sokhna. Qui ci si imbarca sulla nave Msc Splendida per cominciare la crociera alla volta di Safaga,villaggio egiziano sul Mar Rosso per poter visitare la suggestiva Luxor, quindi della Giordania e poi dell’Arabia Saudita.

Il deserto roccioso di Wadi Rum e Petra, città scolpita nella roccia

Dopo Luxor, con gli occhi pieni di immagini emozionanti, si riparte con la nave verso Aqaba, città balneare della Giordania meridionale, che si raggiunge con una notte di navigazione. Con un’escursione Msc si arriva a Petra, conosciuta anche come la città rosa, il sito archeologico più visitato della Giordania. Lungo la strada si resta colpiti dal deserto roccioso di Wadi rum, patrimonio mondiale dell’Unesco, noto anche come deserto della luna per le sue conformazioni rocciose e dei canyon di coloro rosso. È stato il set di film celebri come Lawrence d’Arabia, Indiana Jones, Star Wars, Prometheus, Transformers e The Martian di Ridley Scott. Il colore rosso della sabbia e delle rocce lo fanno sembrare Marte. Il deserto roccioso è stato popolato da insediamenti umani fin dall’8000 a.C. e ancora oggi sono presenti circa 30 mila incisioni rupestri.

Per entrare a Petra si percorre il Siq, nome scelto dai beduini che abitarono la città, la stretta e suggestiva gola con canali scavati nella roccia che raccoglievano l’acqua e sulle cui pareti si trovano bassorilievi raffiguranti carovane e re. Si snoda per quasi 2 chilometri con pareti che arrivano anche a cento metri di altezza.Le prime testimonianze che si incontrano sono la tomba dell’Obelisco e la casa dei Djinn, dove venivano consacrati i riti legati alle divinità dell’acqua e della fertilità, entrambe del I sec. d.C.Petra è uno dei siti archeologici più famosi al mondo,dal 1985 patrimonio dell’umanità Unesco.I primi insediamenti risalgono agli Edomiti nel VII secolo a.C. che, nel VI secolo a.C., lasciarono la città ai Nabatei, popolo di origine nomade, abili commercianti che grazie alla loro ricchezza resero magnifica Petra, soprattutto durante il Regno di Areta IV. Quindi la città subì la dominazione romana con l’imperatore Traiano (di questo periodo sono l’anfiteatro che poteva contenere dai 7 ai 10 mila spettatori, il complesso delle tombe imperiali, la strada colonnata, la porta Traianea e il grande tempio) e l’arrivo del Cristianesimo nel IV sec. d.C. con Costantino. All’improvviso, dal Siq si scorge il suggestivo Tesoro, che i beduini chiamarono “Il tesoro del faraone” (una leggenda narra che l’urna posta in cima alla facciata d’ingresso contenesse il tesoro di un faraone), scolpito nella roccia rosata e con una facciata imponente di 30 metri di larghezza e 40 di altezza.Proprio per il suo fascino misterioso, Steven Spielberg scelse il Tesoro per girarci alcune scene del suo celebre film “Indiana Jones e l’ultima crociata”. A Petra sono stati catalogati oltre 800 monumenti dei quali 500 sono tombe. Sembra che il Tesoro sia stato costruito come tomba per il re dei Nabatei Aretas III. Soltanto in un periodo successivo sarebbe stato usato come tempio. Con la fotografa Carla Pagliai e l’influencer Lorenzo Castelluccio(@lorenzo.castelluccio)torniamo a bordo di Msc Splendida consci di aver documentato con foto e video una terra che custodisce i segreti di antiche popolazioni susseguitesi nei millenni.A tutti gli amanti degli animali come il sottoscritto consiglio, durante le visite ai siti archeologici egiziani e a quelli giordani, di portare cibo da donare ai tanti affettuosissimi cani e gatti di strada che vivono in quei luoghi. Il loro sguardo grato e la loro dolcezza vi ripagheranno.

Arabia Saudita: AlUla, Hegra (la Petra d’Arabia), Elephant rock e Yanbu al Bahr

Dopo un giorno di navigazione si giunge in un’altra nazione, l’Arabia Saudita che soltanto dal 2019 si è aperta al turismo internazionale per volere del principe Mohammed Bin Salman. Si sbarca a Jeddah, seconda città più grande del Paesedopo la capitale Riyad. L’escursione Msc prevede il trasferimento con aereo privato per AlUla, città ricca di storia e cultura incastonata in un paesaggio naturale spettacolare,nel Nord-Ovest dell’Arabia Saudita.È stata un importante crocevia commerciale lungo la via dell’incensoche collegava l’estremità della Penisola arabica(l’Oman e lo Yemen)con il Mediterraneo, utilizzata fin dall’epoca dei romani per il commercio delle spezie e della seta.Diventò uno dei centri principali dei Nabatei che fondarono la città di Hegra, nota anche con il nome di Mada’inSaleh,dichiarata dall’Unesco come primo sitopatrimonio dell’umanità dell’Arabia Saudita.

Sono ben 131 i monumenti funebri scolpiti nella roccia arenaria che raccontano l’abilità edilizia della civiltà nabatea.Ogni tomba presenta una facciata decorata da figure mitiche: maschere, aquile, leoni e serpenti, dalle influenze assire, egizie, fenicie ed ellenistiche. La più imponente è quella di Qasr Farid, di dimensioni monumentali, espressione della grandezza della famiglia a cui era destinata; quella di Al Usud invece è famosa per il bassorilievo che rappresenta una coppia di leoni e il cui perfetto stato di conservazione lascia senza fiato. La storia di Hegra, la Petra d’Arabia, comincia nel I millennio a.C., in base alle iscrizioni rinvenute, ma le attuali testimonianze risalgono tutte tra il II secolo a.C. e il II d.C.Il sito archeologico ricalca le caratteristiche architettoniche di quello giordano. Si pensa che Hegra fosse la capitale del Sud del regno dei Nabateimentre Petra lo era del Nord. Non mancano le testimonianze dell’occupazione romana sotto l’imperatore Traiano.

Di grande interesse anche le rovine della città vecchia di AlUla, dove vivevano i pellegrini durante il loro viaggio da Damasco a La Mecca, circondata da un’antica oasi con palmeti meravigliosi. Le case, costruite con mattoni di fango e pietra, erano circa un migliaio e 400 le botteghe. È possibile visitarla soltanto da dicembre 2021. La città, abbandonata dal XII secolo in poi, aveva una cinta muraria e 14 porte d’ingresso. Imperdibile, poi, il tramonto a Jabal Alfil, famosa come Elephant rock. Nel deserto di sabbia svetta un grande monolite roccioso dalla forma di elefante, frutto dell’erosione durata milioni di anni. Si torna a Jeddah su Msc Splendida per ripartire verso Yanbu al Bahr che ha una storia di 2500 anni. Ci si imbarca di nuovo con destinazione il porto El Sokhna de Il Cairo dove, con un volo aereo, si fa ritorno in Italia consapevoli di aver fatto un viaggio unico ed entusiasmante nella storia.