Turismo, la Campania tira un sospiro di sollievo con i flussi nazionali.

Data l’assenza di viaggiatori stranieri, la scelta del T. O. è stata quella di puntare forte sul turismo di prossimità e sulle spiagge della Campania ai primi posti delle mete più scelte dai vacanzieri per questa Estate.Altro elemento centrale della proposta DLT Viaggi la possibilità di fruire nelle strutture partner del Bonus Vacanze con incentivi fino a 500 euro a favore dei nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 40mila euro da spendere per le proprie ferie.

«Si è trattato di una formula sulla quale come DLT Viaggi ci siamo battuti in prima linea affinché agenzie di viaggio e tour operator potessero essere attori legittimati per l’utilizzo del Bonus presso le strutture ricettive a vantaggio dei cittadini» – spiega Sorrenti – «Dopo una primissima fase complicata con ritardi per l’emissione dei voucher dipesi dalle lunghe attese delle direttive governative che hanno creato qualche disagio anche con i nostri clienti la situazione è entrata a pieno regime e siamo stati tra i pochi Tour Operator in grado di garantire la fruizione di questa agevolazione rispondendo agli utenti con esito positivo entro le 24/48 ore dalla richiesta».