Turismo, stanziati 100.000€ per infopoint.

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, lo stanziamento di 100mila euro per realizzare una serie di servizi destinati all’accoglienza turistica.

“Tra i primi, parte questo weekend l’operazione denominata simbolicamente ‘Vedi Napoli e poi torni’ – ha dichiarato l’assessore Armato – con l’installazione dei primi 4 infopoint mobili collocati in punti strategici della città: la Stazione Centrale, l’aeroporto, piazza San Gaetano e piazza del Plebiscito. Ad accogliere i turisti ci sarà personale qualificato che lavorerà 7 giorni su 7 alternandosi su due turni dalle 10 alle 19. Stando ai dati forniti dalle associazioni di categoria, Napoli è considerata una delle destinazioni internazionali più richieste dai turisti, e questo – ha aggiunto l’assessore – è un primo passo per dotare la città di servizi di accoglienza adeguati in modo che i flussi crescano ulteriormente”.

Oltre a fornire indicazioni ai visitatori sulle numerose attrazioni culturali e sugli eventi programmati dall’Amministrazione, gli addetti distribuiranno materiale informativo e, dalle prossime settimane, gli infopoint saranno dotati anche di un collegamento QR code che rimanderà al calendario degli eventi presenti in città.