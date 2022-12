Uno special gift targato Laghi Nabi: nasce RES il top Restaurant della struttura, uno splendido dono sotto l’albero che punta dritto all’eccellenza

Se volete trascorrere qualche giorno in totale relax, completamente immersi nella natura e coccolati da ogni punto di vista, per un ristoro di anima e corpo, i Laghi Nabi sono la location perfetta per voi. Un vero e proprio paradiso a pochi chilometri da Napoli che vi proietterà lontano dallo stress cittadino e dagli affanni quotidiani…

Il Team quest’anno per i clienti e per tutti coloro che ancora non conoscono la struttura ha deciso di “portare in dono” un regalo speciale vista lago: RES un ristorante top di gamma tutto da godere ed assaporare che punta dritto all’alta cucina e all’eccellenza. Un progetto enogastronomico inedito e allo stesso tempo saldamente inserito nel solco dell’offerta di altissimo livello di uno dei resort più belli e attrezzati dell’intera Campania. Materie prime del territorio e soluzioni a basso impatto ambientale nel nuovo ristorante del resort di Castel Volturno.

Laghi Nabi arricchisce ulteriormente la propria offerta con l’apertura del ristorante affidato allo Chef Emanuele Mosca che si lancia in questa nuova avventura sposando e rimodulando in chiave gastronomica la filosofia del resort.

Campi di lavanda, terreni una volta aridi e abbandonati e trasformati oggi in un inno alla fioritura e alle più svariate coltivazioni, spazi dedicati all’apicoltura fanno da contorno, in un’ottica di costante valorizzazione del territorio, a un ristorante dove l’offerta enogastronomica mantiene un profondo legame con il territorio e i suoi migliori prodotti, senza però rinunciare a sperimentazioni e scelte innovative. Ma lo Chef Mosca nutre per questa nuova esperienza ambizioni che puntano ancora più in alto: la sua cucina non mira soltanto a rendere omaggio al palato degli avventori, ma a garantire un’offerta che sia al tempo stesso qualitativamente elevata ma anche salutare. Materie prime di altissima qualità, quindi, equilibrio di sapori e tanta, tantissima attenzione per il cliente che «qui da noi – dice Mosca – dovrà vivere un momento esperienziale che lo faccia sentire pienamente soddisfatto».

I Laghi Nabi sono un luogo tutto orientato al benessere, e tale intende essere anche il nuovo ristorante. Anche nel design interno, affidato alla giovane architetto Rossana Pellegrino che tanto nella scelta di materiali e soluzioni a basso impatto ambientale, quanto nella progettazione degli arredi, interamente realizzati da artigiani locali, e dei rivestimenti, ha lavorato puntando su un concetto di semplicità capace di annullare qualunque contrasto tra l’ambiente, l’atmosfera del ristorante e lo splendido scenario naturale che avvolge l’intero resort.

Aperto non soltanto agli ospiti della struttura alberghiera dei Laghi Nabi ma a tutti coloro che vorranno goderne i sapori, il ristorante è stato inaugurato il 22 dicembre con una serata evento curata in prima persona da uno dei soci della struttura, Gino Pellegrino, e dalla resident manager Eleonora Menale.

Accoglienza degli ospiti con un Welcome Aperitif alle ore 19.00 servito nel suggestivo spazio della “Serra” a base di: Spiedino di mozzarella di bufala dop “Ponte a Mare” con pomodorino confit, Tartelletta con burro montato, alici di Cetara e lime, Semolata di stoccafisso e papaccelle, Mini bun con stracotto di maiale nero casertano, pomodoro San Marzano e funghi porcini, Bignè salato con mousse di ricotta di bufala e limone sfusato di Sorrento, caviale di storione bianco.

Ad accompagnare il tutto musica live di sottofondo, un dibattito moderato dalla giornalista Antonella Amodio, nel quale è stato illustrato il progetto da parte di chi in prima persona ne è stato l’artefice (l’architetto, lo chef e ovviamente lo stesso titolare dei Laghi Nabi), e poi, intorno alle 20.00 la cena in occasione dell’inaugurazione con un menù tutto da scoprire:

– Antipasto • Baccalà al vapore in foglia di verza e fagioli “dente di morto” di Acerra

– Primo • Riso Carnaroli della “Riserva San Massimo” con Canocchie locali, limone e Zenzero

– Secondo • Triglia rossa di Licosa scottata con purea di friarielli del Territorio, spuma di mozzarella di bufala dop

– Dessert • Cremoso alla nocciola di Giffoni, biscotto morbido di castagne di Roccamonfina, sorbetto alla mela annurca dop di Valle di Maddaloni

– Il Pane: Pane rustico alla lavanda e miele di produzione della struttura, Grissini all’origano di Caserta Vecchia, Sfoglia di pane all’olio Extra vergine di Oliva “Terre Aurunche” di produzione della struttura

– La Cantina • Tenuta Bianchino – Falciano Del Massico

Il nuovo ristorante di Laghi Nabi è un nuovo progetto enogastronomico che mantiene un profondo legame con il territorio senza rinunciare a sperimentazioni e scelte innovative. La cucina mira a garantire un’offerta qualitativamente elevata e salutare: materie prime locali di altissima qualità, equilibrio di sapori e un’attenzione profonda ai dettagli. “RES” è un inno ai nostri valori: alla RESilienza, alla REStituzione, al REStare, al RESpirare l’aria del cambiamento positivo. Dal latino RES “cosa”, intesa come cosa di cui ci si prende cura.

Di belle location è pieno il mondo, ma quella di Laghi Nabi è una sfida più ambiziosa. Con l’apertura di RES che gode di una vista mozzafiato sui laghi e sull’Oasi intera, la riprogettazione degli spazi interni ed il nuovissimo giardino indoor, “La Serra”, c’è stato un lavoro mirato al coinvolgimento di tutti e cinque i sensi in un’esperienza sensoriale circolare che abbraccia il gusto quanto l’olfatto, con la proposta culinaria dello Chef attraverso cui viene raccontato il territorio e l’oasi utilizzando prodotti locali ed in parte di coltivazione interna, in linea con la stagionalità e la dieta mediterranea.

Dalla recente produzione di miele, alla lavanda introdotta nelle proposte culinarie e raccolta direttamente dal campo di Laghi Nabi di 20.000 piantine su 15.000 mq, all’olio prodotto autonomamente con un uliveto posto sulle pendici del Monte Petrino, visibile da RES, e non solo, stimolando l’udito con sonorità morbide ed accoglienti dei suoni naturali alternati a momenti musicali di abili professionisti.

Passando poi al tatto, il tavolo volutamente nudo per consentire un contatto diretto con un legno forte, profumato, poroso, abilmente lavorato in ogni sua componente e processo dalle mani abili di artigiani.

Last but not least, una vista spettacolare. All’ultima non va aggiunta descrizione alcuna, l’invito è quello di riempirsi gli occhi di bellezza: un paesaggio interamente ricostruito dal Team della struttura, una restituzione di cui c’è sicuramente da essere estremamente orgogliosi.



Al “RES” inoltre vini di alta qualità sapientemente selezionati da esperti sommelier Gusto, vino di alta qualità e altissima formazione.

La sublimazione dell’intera experience enogastronomica al RES passerà anche per una sapiente scelta di etichette di vini.

Sempre selezionati con cura e rigore per restare fedeli alla filosofia di un luogo che ha fatto scelte ben precise quanto ad ambiente, sostenibilità e qualità delle materie prime, i vini saranno una parte importante della proposta enogastronomica del Ristorante.

Scelti con cura da esperti sommelier, capaci di coniugare con passione scelte e sapori.

Una carta dei vini curata nei dettagli, che nasce dall’amore per una terra e per i suoi frutti più saporiti e che promette di offrire ai clienti che sceglieranno di trascorrere una serata al RES il completamento perfetto per un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Un regalo di Natale d’eccellenza da parte del Team di Laghi Nabi: un’ulteriore spazio, un top restaurant in un già autentico paradiso, dove natura incontaminata e lusso convivono in armonia. Un’experience assolutamente unica e da provare, fidatevi di noi, quanto prima…

