Vacanze in Slovenia, a Ptuj – un luogo dove provare differenti esperienze.

Le vacanze a Ptuj ti incanteranno con la varietà di esperienze e attività offerte dalla città più antica della Slovenia. Una breve passeggiata attraverso la più antica città slovena ti porta oltre i monumenti romani fino alle belle facciate degli edifici medievali. Strade lastricate e piazze conducono a uno dei più magnifici castelli della Slovenia, da dove la vista spazia su un mosaico di tetti in mattoni di edifici medievali, monasteri e chiese. Da non lasciarsi scappare è anche la visita al magnifico convento domenicano.

Ptuj ti incanterà anche con il suo grande lago, dove puoi remare o fare una breve gita in bicicletta lungo le sue rive. Non lontano dal centro città si trovano le rinomate Terme Ptuj, che nel periodo estivo hanno anche il parco acquatico esterno ideale per una vacanza in famiglia.

Come e dove andare da Ptuj per vedere anche altro?

Per coloro che desiderano delle vacanze attive consigliamo di prendere una macchina a noleggio. Potete prenotarne una a 399€ per il noleggio di tutta la settimana. In questo modi potete scoprire molte peculiarità come la chiesa dedicata alla Madonna a soli 14 km, meta anche di pellegrinaggio a Ptujska Gora. Da qui si può godere di un bellissimo paesaggio sulle Slovenske Gorice da una parte mentre dall’altra il monte Pohorije ai cui piedi scorre il fiume Drava.

La regione della Stiria e la cittadina di Ptuj sono rinomate per i vitigni e gli ottimi vini. Per iniziare vi consigliamo l’antica cantina che si trova proprio nel centro città. Nella cantina si possono trovare dai vini più recenti, agli spumanti a bottiglie molto pregiate del secolo scorso.

In macchina e’ possibile visitare le strade del vino. Sarà interessante visitare la frazione di Zavrh, dove si potranno degustare i vini locali e poi salire sulla torre panoramica, intitolata al generale sloveno Maister del secolo precedente. Vi consigliamo di visitare anche una delle località vinicole più famose, Jeruzalem, luogo del vino, luogo di splendidi vigneti, non lontano dalla città di Ormož.

Da Ptuj arriverai in meno di mezz’ora di auto a Maribor, la capitale della Stiria e la seconda città più grande della Slovenia. Consigliamo la passeggiata attraverso la splendida zona pedonale, dove si trovano molti edifici famosi, a partire dal castello della città vecchia al municipio sulla piazza principale. Potete noleggiare la city bike e fare una bella esperienza in bicicletta.

Naturalmente, non dimenticate di visitare il simbolo della città di Maribor. La vite più antica del mondo, si stima abbia piu0 di 440 anni, situata in una casa limitrofa al fiume Drava, nella zona chiamata Quaresima. È da qui, che prende il nome il più grande festival estivo sloveno “Lent”. Questo grande evento estivo si svolge dal 24 giugno al 2 luglio 2022 proprio qui a Maribor. Musica, rappresentazioni teatrali ed eventi creano un’atmosfera gioiosa e allegra.

Concedetevi una nuova esperienze con la tua famiglia o in compagnia di amici, una vera vacanza su misura in Slovenia.

Quindi benvenuti a Ptuj, in Stiria, in Slovenia.

