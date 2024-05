Vini da abbinare alla mozzarella, ecco la guida

Non si tratta di una classifica ma di uno strumento ragionato e utile, destinato a tutti i mozzarella-lover, oltre che agli addetti ai lavori. Per la prima volta vengono fornite indicazioni chiare e motivate sui migliori vini di ogni regione italiana da ‘maritare’ con la Bufala Campana.

Il format è inedito. Nei mesi scorsi, le 22 delegazioni regionali dell’Associazione italiana sommelier, coordinate dall’ Ais Campania, hanno ricevuto la Mozzarella di Bufala Campana Dop nella versione tradizionale e affumicata, organizzando degustazioni mirate, in cui scegliere i vini che, regione per regione, risultassero più adeguati all’abbinamento. L’obiettivo era di scegliere le 5 migliori denominazioni regionali in abbinamento, di cui 3 per la mozzarella tradizionale e 2 per la versione affumicata. Nel corso dell’evento, sarà possibile ripercorrere l’esperienza vissuta in ogni regione, degustando la mozzarella Dop in abbinamento a tutte le 110 denominazioni vitivinicole selezionate.