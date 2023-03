Vulevù caffetteria bistrot: il tuo angolo di ristoro nel cuore di Napoli.

Aperto dalle 6:30 alle 21:00, Vulevù caffetteria bistrot è molto più di un bar e vanta numerose specialità. Si va dalla colazione dove la loro specialità – come sottolinea Roberto Palma – è l’espresso Napoletano classico, fatto con 8 grammi di caffè con una miscela tra le migliori presenti sul mercato. A questo – aggiunge Alessandro – abbiniamo una vasta scelta di cornetteria con oltre venti varietà diverse suddivise tra ischitani, sfoglia, integrali, vegani, gluten free. Inoltre riusciamo a servire anche ottimi prodotti molto più in voga tra i turisti come frappuccini o gli Iced coffe americano o specialità come cappuccino freddo e triplo freddo che, grazie anche all’ampia scelta di latte che offriamo tra tradizionale, vegetale e privo di lattosio abbraccia tutte i gusti e necessità di consumo.

La cliente Liliana afferma che con le sue amiche è ormai tappa fissa per la pausa-cocktail a fine giornata. La ragazza simpatica che li sta preparando ci racconta che i cocktail più richiesti sono sicuramente Gin tonic e Spritz. Di quest’ultimo esiste una loro versione personalizzata, total black, molto apprezzata dai clienti che l’hanno provato: lo Spritz Vulevu’! Giorgio – un amico influencer che vive tra Roma e Napoli – ama la stuzzicheria varia che viene abbinata a calici di vino e a cocktail, infatti oltre ai classici stuzzichini Vulevù prevede rosticceria mignon calda o (su richiesta) il tagliere con salumi, formaggi e miele.

Rafaela, che proverà a breve qualche snack o il pranzo al bistrot, adora il fatto che Vulevù sia situato in centro città: la prima scelta che un operatore di questo settore deve affrontare è infatti la location ed il centro città è premiante per flusso di passaggio sia locale che turistico anche se può essere penalizzante per i costi di gestione; mediare tra centralità e costi è indubbiamente una scelta commercialmente valida.

Sempre operativi dal lunedì al sabato, ci concediamo – affermano Roberto e Alessandro – insieme ai nostri dipendenti di stare con le nostre famiglie la domenica.

Vulevù Caffetteria Bistrot è in via Cervantes, ad angolo con Largo Torraca.