Uzbekistan, il programma strategico del Presidente Mirziyoyev in 7 punti.

SOTTO FORMA DI INFOGRAFICA, PREPARATA SULLA BASE DEL DISCORSO DEL PRESIDENTE RIELETTO DELLA REPUBBLICA DELL’UZBEKISTAN SHAVKAT MIRZIYOYEV ALLE CAMERE RIUNITE IN SEDUTA COMUNE DELL’OLIY MAJLIS, DEDICATA ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

COMPITI PRIORITARI DA ATTUARE NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO

1.Costruire uno stato che abbia a cuore la dignità, garantendo gli interessi legittimi e il benessere dei cittadini, basati su l’ulteriore sviluppo di una società civile libera.

Attuazione dell’idea “Nuovo Uzbekistan – Stato popolare e umano”

aumentare il ruolo e la responsabilità dei governi locali nella risoluzione dei problemi sul campo; trasferimento di funzioni statali dal centro alle regioni; interconnessione dei sistemi mahalla e khokimiyat (ufficio del sindaco); espandere le capacità finanziarie di khokimiyat e mahallas; trasformazione degli organi di governo centrale attraverso la creazione di un sistema di gestione compatto ed efficace focalizzato su le esigenze dei cittadini; introduzione di un sistema di responsabilità dei funzionari pubblici per l’attuazione dei programmi adottati; creazione di ulteriori quadri giuridici per l’accoglienza delle persone; introduzione di nuovi e moderni approcci al processo di selezione e collocamento del personale.

L’incarnazione del principio “I funzionari pubblici dovrebbero servire non solo lo Stato ma soprattutto la persona e la sua famiglia, garantendone i legittimi interessi”

migliorare il lavoro dell’Oliy Majlis; controllo parlamentare sull’operato con ricorsi dei cittadini; la definizione legislativa dei poteri specifici dei Kengashes locali di persone deputati e khokim (sindaci); creazione delle condizioni necessarie per la libera attività della società civile istituzioni, la loro partecipazione attiva all’amministrazione pubblica e statale; rafforzare la partecipazione delle istituzioni della società civile alla attuazione del controllo pubblico, della pubblica amministrazione e dell’attuazione di progetti sociali; garantire la libertà di parola e di stampa, i diritti dei cittadini a ricevere e diffondere informazioni, libera espressione delle proprie opinioni e punti di vista; crescente responsabilità dei funzionari per commettere azioni che impediscono il lavoro dei media.

2.Rafforzare la giustizia e lo stato di diritto, garantire il rispetto dell’onore e della dignità umana

Garantire un’autentica indipendenza e apertura del sistema giudiziario, migliorando la attività delle forze dell’ordine, rafforzamento del ruolo dell’Ordine degli avvocati, digitalizzazione tutta questa zona

migliorare le attività dei tribunali amministrativi sulla base degli standard internazionali; creazione di un sistema in cui il giudice, ripristinando i diritti dei cittadini e degli imprenditori, si pone per la tutela della proprietà privata, obbligando gli organi esecutivi ad agire nel rispetto della legge; tutela completa dei diritti degli imprenditori e dei proprietari; determinazione della priorità della proprietà privata come principio fondamentale delle leggi.

Continuazione della lotta alla corruzione, utilizzo di misure preventive efficaci, non limitato a consegnare i colpevoli alla giustizia

attuazione di misure efficaci per l’eliminazione tempestiva delle conseguenze e delle cause della corruzione; aumentare la consapevolezza giuridica e la cultura della popolazione, portando al grande pubblico l’essenza e il significato delle leggi e dei regolamenti adottati; promuovere il rispetto della legge e il rispetto delle leggi tra i cittadini.

Portare avanti la riforma costituzionale nel paese

attento studio della questione del miglioramento della Costituzione, che determina lo sviluppo attuale e futuro del Paese, tenendo conto della opinioni di senatori e deputati, il pubblico in generale e il popolo, nonché come studiare l’esperienza mondiale della costruzione costituzionale.

3. Sviluppo dell’economia nazionale

Aumentare il prodotto interno lordo pro capite attraverso la mobilitazione del disponibile risorse e opportunità nel Paese

la motivazione del settore privato e l’aumento della sua quota; attrarre investimenti esteri diretti; sviluppo di un sistema di cluster nelle industrie driver, basato sul principio “dalle materie prime ai prodotti finiti”; garantire la stabilità macroeconomica e ridurre l’inflazione al 5 per cento; garantire la stabilità del bilancio e del debito estero, valorizzazione dei bilanci locali.

Proseguimento delle riforme per sostenere ulteriormente l’imprenditorialità, ridurre la pressione fiscale, creare condizioni eque per fare affari e le infrastrutture necessarie per tutti

Risolvere il problema della casa, creare un ambiente di vita confortevole per la popolazione Un radicale aumento dell’efficienza e della diversificazione dell’agricoltura

Dimezzare la povertà entro il 2026 garantendo l’occupazione della popolazione, la formazione dei giovani e cittadini disoccupati nelle professioni richieste a spese dello Stato, sviluppo di imprenditorialità familiare, sostegno mirato a fasce di popolazione socialmente vulnerabili accelerare la trasformazione e la privatizzazione delle imprese statali; approvvigionamento garantito della popolazione e degli imprenditori di risorse energetiche attraverso la creazione di un mercato basata sulla libera concorrenza.

Risolvere il problema della casa

costruzione di aree residenziali “Nuovo Uzbekistan” con tutti i comfort e le infrastrutture sociali per la residenza di più di 1 milione di persone nelle regioni; proseguimento coerente dell’attuazione dei programmi “Obod Mahalla” e “Obod kishlok”; realizzazione di progetti per fornire alla popolazione acqua potabile pulita, strade e comunicazioni moderne reti, migliorare il funzionamento del trasporto pubblico, nonché la regolare comunicazione stradale, ferroviaria e aerea tra regioni.

Radicale incremento dell’efficienza e della diversificazione dell’agricoltura

sviluppo del settore agricolo, trasformazione dei prodotti agricoli basata su cluster e garanzia alimentare sicurezza; migliorare la qualità della vita e il tenore di vita della popolazione rurale; creazione delle condizioni necessarie per raddoppiare il reddito di agricoltori e dehkan; portando il tasso di crescita annuo dell’agricoltura ad almeno il 5 per cento. migliorare la qualità e ampliare la portata della fornitura di servizi sociali riformando la protezione sociale sistema di gestione.

4. Adozione di una politica sociale equa e sviluppo del capitale umano

Formazione della fondazione del Terzo Rinascimento nel paese

incentivi dignitosi per gli insegnanti; portando entro il 2025 lo stipendio mensile degli insegnanti della categoria più alta a 1 migliaio di dollari in equivalente; migliorare la preparazione dei bambini alla scuola armonizzando i sistemi di istruzione prescolare e scolastica; costruzione di istituzioni educative prescolari nelle regioni; fornitura annuale di asili nido con 2 milioni di copie di letteratura educativa moderna; migliorare la formazione professionale e le competenze degli operatori degli asili nido; sviluppo del Programma Nazionale di Educazione finalizzato alla costruzione di nuovi e al rafforzamento del materiale e tecnico base delle scuole esistenti, garantendo una comunicazione continua tra tutti i collegamenti del sistema educativo; portando il livello di copertura dell’istruzione prescolare dal 62 per cento ad almeno l’80 per cento, l’istruzione superiore – up al 50 per cento, migliorando la qualità ei contenuti del processo educativo nelle scuole; prosecuzione del lavoro iniziato per fornire agli studenti luoghi in cui vivere.

Assicurare la salute pubblica

un aumento degli stanziamenti al settore sanitario di due volte, nei prossimi cinque anni si prevede di aumentare gli stipendi dei medici della più alta categoria a 1 migliaio di dollari in equivalente; trasformare l’assistenza sanitaria nazionale in un sistema altamente efficiente; prestando attenzione alla prevenzione medica, accrescendo il ruolo dei medici di famiglia, in in particolare, misure per la diagnosi precoce delle malattie più comuni tra la popolazione e che sono la prima causa di morte prematura, attività di screening mirate, fornitura gratuita di particolari farmaci preventivi e promozione diffusa di uno stile di vita sano; prevenzione della corruzione nel settore sanitario attraverso l’introduzione di Tecnologie informatiche; ampliare la copertura delle cure mediche specialistiche in regioni, distretti e città; introduzione del sistema di assicurazione sanitaria statale in cui verranno stanziati i fondi sulla base di un paziente specifico.

Sviluppo della cultura fisica e dello sport, formazione di uno stile di vita sano

sviluppo di sport di massa in tutte le città e regioni, in particolare, la costruzione di infrastrutture adeguate – sport terreni, piste pedonali e ciclabili, ecoparchi, palazzetti dello sport nelle istituzioni educative; l’aumento del numero delle scuole sportive e la costruzione di nuovi impianti sportivi per lo sviluppo della movimento olimpico e paralimpico; attuazione di programmi completi per lo sviluppo e la divulgazione di ogni sport incluso nel programma di i giochi Olimpici.

Fornire cure e attenzioni, riverenza per gli anziani

Rafforzare il lavoro per creare condizioni dignitose per le generazioni più anziane, rafforzare la loro salute, riempire le loro vive con significato e contenuto ancora più profondi; Espandere la pratica di condurre eventi spirituali ed educativi, come l'”Incontro delle tre generazioni” e “Settimana degli anziani”, così come lo sviluppo e l’attuazione di programmi individuali per supportare i veterani in ogni distretto. Sviluppo della cultura fisica e dello sport, formazione di uno stile di vita sano Fornire cure e attenzioni, riverenza per gli anziani Prestare seria attenzione al sostegno dei bambini rimasti senza cure parentali e bisognosi di cure, alla loro educazione e l’educazione, la formazione professionale e l’alloggio, in modo che possano prendere un posto degno nella società

Garantire i diritti e gli interessi legittimi delle persone con disabilità

introduzione di opportune modifiche alla normativa vigente sulla fissazione di quote specifiche a garanzia la fornitura alle persone con disabilità di posti di lavoro e fonti di reddito basate sull’esperienza mondiale.

Sostegno a donne e ragazze

introduzione di opportune modifiche alla normativa vigente sulla fissazione di quote specifiche a garanzia la fornitura alle persone con disabilità di posti di lavoro e fonti di reddito basate sull’esperienza mondiale. . adozione del Programma nazionale per garantire l’occupazione delle donne, per migliorare ulteriormente il loro ruolo e status nello stato e pubblica amministrazione, ampliare le condizioni per realizzare il proprio potenziale, portare il lavoro a un nuovo livello

nel campo del genere uguaglianza, protezione della famiglia, maternità e infanzia.

Formazione di una giovane generazione sana e complessivamente sviluppata, in particolare ragazze, la realizzazione delle proprie capacità e talenti, l’educazione nello spirito di amore e devozione a la Patria, il rispetto dei valori nazionali e universali

adozione di misure aggiuntive per fornire sostegno e protezione sociale ai connazionali che ricevono un’istruzione o lavorano all’estero, nonché i membri delle loro famiglie che vivono in Uzbekistan; proseguimento dei lavori per rafforzare i legami con i cittadini del Paese e le loro famiglie che vivono all’estero, nonché l’effettiva utilizzo delle loro conoscenze e potenzialità per lo sviluppo del Paese, attraverso il fondo pubblico “Vatandoshlar”.

5. Attuazione delle riforme negli ambiti religioso ed educativo

Attuazione del concetto “Nuovo Uzbekistan – una società illuminata”; ulteriore sviluppo dei valori nazionali, aumentando il ruolo e il significato della lingua uzbeka come a lingua di stato, sviluppo della cultura e dell’arte; propaganda dell’essenza umanistica della religione sacra – Islam, educazione spirituale e morale di giovani, la formazione di una solida posizione di vita e di sane convinzioni basate sul principio di “Illuminismo contro l’ignoranza;” ulteriore rafforzamento della pace e della stabilità, del rispetto reciproco e della solidarietà tra i rappresentanti di diverse nazionalità, etnie e confessioni religiose; prestando un’attenzione prioritaria al rafforzamento e allo sviluppo dell’identità nazionale dei rappresentanti di diverse nazioni e nazionalità, la loro lingua e cultura, religione, costumi e tradizioni.

6. Elaborazione di soluzioni a livello globale problemi a livello nazionale e regionale

consolidamento di tutte le forze e opportunità per affrontare tali minacce e sfide per l’umanità come cambiamento climatico, problemi ambientali, radicalismo, estremismo e terrorismo, traffico di esseri umani, droga tratta; sviluppo di soluzioni adeguate ai problemi globali a livello nazionale e regionale, che determinare l’immagine del futuro paese; adottare misure sistemiche e globali per attuare la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite su dichiarare la regione del Lago d’Aral zona di innovazioni ambientali e tecnologie; intensificazione delle attività sullo sviluppo del mondo Carta Ambientale, finalizzata alla formazione di un nuovo ambiente politica delle Nazioni Unite; collaborazione con partner internazionali adottando le misure necessarie per attuare coerentemente decisioni e documenti adottato alla conferenza “Asia centrale e meridionale: Interconnessione regionale. Sfide e opportunità.”

7. Garantire pace e sicurezza, ulteriore sviluppo di cooperazione internazionale

Ulteriore aumento del potere delle Forze Armate

rafforzare la prontezza al combattimento, l’addestramento fisico e morale del personale militare; adottando tutte le misure necessarie per supportare i membri del servizio e i veterani, i loro familiari, migliorare sicurezza materiale e condizioni abitative, creano opportunità per i loro figli di ricevere moderne conoscenze e professioni.

Ulteriore sviluppo di una politica estera e di una diplomazia economica pragmatiche ed equilibrate

ulteriore rafforzamento delle relazioni di buon vicinato e del partenariato strategico con i paesi del Asia centrale; assistenza per ripristinare la pace e la stabilità, prevenire una crisi economica e umanitaria in l’Afghanistan, che è nostro vicino e parte integrante della regione; realizzazione di grandi progetti di trasporto e comunicazione in collaborazione con l’Afghanistan; espansione di relazioni reciprocamente vantaggiose e multiformi con Russia, Cina, Stati Uniti di America, Turchia, India, Pakistan, Germania, Francia, Corea del Sud, Giappone, Emirati Arabi Uniti e nostri partner in tutte le regioni del mondo; riempiendo di nuovi contenuti pratici i rapporti con l’ONU e le sue strutture specializzate, il Unione interparlamentare, istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni regionali, tra cui Comunità degli Stati Indipendenti, Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, Organizzazione di Cooperazione islamica, Consiglio turco, Organizzazione per la cooperazione economica.