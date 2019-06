Premio GreenCare 2019 alla Dirigente della Scuola del Parco Verde di Caivano, cerimonia lunedì 10 a Palazzo Partanna.

È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l’uscita di sicurezza, ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati. Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Tecnico Professionale “Morano” di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale GreenCare 2019. “La Dirigente rappresenta un grande esempio di come la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il Morano”, afferma Benedetta de Falco, presidente dell’Associazione Premio GreenCare.

Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della quarta edizione del “Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto”, in programma lunedì 10 giugno – ore 17.30 – nella Sala Salvatore D’Amato dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58).

Il GreenCare 2019 riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno ai curatori del verde pubblico: l’Istituto Comprensivo Statale Don Bosco – Verdi di Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno realizzato un “parco pubblico ideale”, attraverso un modello in scala 1:100, costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e per la convivialità; mentre nell’area della Gaiola – restituita nel 2010 alla comunità dopo trent’anni di abbandono – è stata recuperata la macchia mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro.

Il premio “Associazione impegnata nel verde” (1000 euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza.

Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell’Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani.

Per l’Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che propone un percorso artistico all’interno della struttura, ottimo esempio d’interazione tra arte e natura in un contesto straordinario.

Le motivazioni saranno lette dell’attrice Gea Martire.

Quest’anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d’arte di Euphorbia; l’Associazione Chicco D’Amore – in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI Giovani Napoli.

Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School, che ha coinvolto oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell’Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori “green”, ispirati dalla favola “La camelia di Carolina”, donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR.

Il Premio GreenCare dal 2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani dell’area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato penalista.

L’iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa, Grimaldi Group, L’Oro di Capri – Associazione per la tutela dell’ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa, con il sostegno di Mati Sud Spa, Graded Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop.

La Giuria di Premio GreenCare è composta da Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d’Italia, Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo per la Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como), Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia), Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso).