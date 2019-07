Musica e cinema nel weekend di Capodimonte.

Ultime due pellicole in programmazione per la grande area estiva allestita con sedie a sdraio, sedie da regista e stuoie nel Real Bosco di Capodimonte dedicata quest’anno al tema Pittori di Cinema: sei pellicole dedicate al principio della trasversalità nell’arte, ovvero una selezione di film realizzati da registi divenuti artisti e, viceversa, artisti che trasferiscono il loro linguaggio creativo nella regia.

sabato 27 luglio, ore 21.00

Roma

Alfonso Cuaròn

con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf

Messico – USA, 2018/ durata 135 minuti

domenica 28 luglio, ore 21.00

Amarcord

Federico Fellini

con Bruno Zanin, Pupella Maggio, Armando Brancia

Italia – 1973/ durata 127 minuti

Ingresso consigliato da Porta Miano. Partecipazione libera e gratuita, Il pubblico è invitato a portarsi un telo o una copertina da casa per sedersi sui prati.

Domenica 28 luglio, ore 19.00 (Belvedere)

La note bleue – recital pianistico di Yves Henry per il “Luglio musicale 2019”

Ultimo concerto della rassegna “Luglio musicale” a Capodimonte, antica tradizione sinfonica creata da Raffaello Causa il 6 luglio 1958, e riportata in vita quattro anni fa dal direttore Sylvain Bellenger, sotto la direzione artistica di Elsa Evangelista. Si chiude l’edizione di quest’anno domenica 28 luglio 2019, ore 19.00 (Belvedere) con il recital del pianista Yves Henry, riconosciuto come uno dei massimi esecutori di Chopin e Liszt, grazie alla sua esperienza con strumenti dell’era romantica. Vincitore di sette primi premi in concorsi internazionali, Yves Henry, nel 1981, dopo essersi specializzato con Aldo Ciccolini, vince il Primo Gran Premio al “Concorso Internazionale Robert Schumann” di Zwickau, confermando la sua carriera internazionale. Nel gennaio 2010, è stato promosso al grado di Ufficiale nell’Ordine delle Arti e delle Lettere.

Ecco, in dettaglio, il programma musicale di domenica 28 luglio, ore 19.00. Concerto gratuito. Il pubblico è invitato a portarsi un telo da casa per sedersi sui prati.

La Note Bleue – da Chopin a Debussy

Frédéric Chopin: Nocturne op. 27 n° 2

Maurice Ravel: Mouvement de menuet (da Sonatine)

Frédéric Chopin: Nocturne op. 27 n° 1

Maurice Ravel: Finale Animé (da Sonatine)

Frédéric Chopin: Barcarolle op. 60

Claude Debussy: Poissons d’or

Frédéric Chopin: Mazurka op. 50 n° 3

Claude Debussy: Clair de lune

Gabriel Fauré: Nocturne n° 6

Claude Debussy: L’Isle joyeuse

Attività di MusiCapodimonte

Come ogni weekend, l’associazione MusiCapodimonte allieterà il pubblico del Museo con musica e performance. Sabato 27 e domenica 28 luglio 2019 il M° Rosario Ruggiero accoglierà i visitatori nella sala della pittura emiliana del Cinquecento (sala 12, al primo piano) a partire dalle ore 10.30 fino alle 12.30, svelando forme e significati di brani musicali classici e moderni. La mattina di sabato 27 luglio le sale del museo saranno animate dalla performance della Compagnia Arcoscenico con Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta.

Tra un film e un concerto, il Museo attende i suoi visitatori con la sua preziosa collezione e le mostre in corso. Al primo piano del Museo dalle 8.30 alle 19.30, Canova, un restauro in mostra, la collezione Farnese e la Galleria delle cose rare (la biglietteria chiude un’ora prima, alle 18.30); mentre al secondo piano, dalle 9.30 alle 17.00, si possono ammirare le mostre in corso Jan Fabre Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue (fino al 15 settembre 2019) e Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere (fino al 30 settembre 2019).