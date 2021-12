Adesione CSI Gaiola alla rete #PlasticaZero.

Ieri, nell’incantevole sede dell’AMP La Gaiola, le volontarie e i volontari di Greenpeace Gruppo Locale di Napoli, hanno conferito al C.S.I. Gaiola Onlus il titolo di #PlasticaZero per l’impegno che l’Area Marina e i suoi volontari, ma anche tutte e tutti coloro che hanno usufruito dell’area, hanno dimostrato nel ridurre ed eliminare i rifiuti con “vuoto a perdere”, in particolare quelli in plastica.

Il riconoscimento e l’entrata nel network #PlasticaZero sono stati conferiti ai dottori Paola Masucci e Maurizio Simeone per l’impegno nella riduzione dei rifiuti che il Parco porta avanti ormai da molto tempo e che, negli ultimi 2 anni, grazie alla strategia Zero Waste adottata nell’ambito della fruizione sicura e sostenibile del Parco, ha portato la produzione di rifiuti nell’area, da circa 3 tonnellate al mese, a ZERO.

I volontari di Greenpeace hanno poi concluso la splendida giornata di sole, con una raccolta di materiali e rifiuti che le mareggiate e il maltempo avevano depositato sulla spiaggetta dell’area marina protetta, separando, catalogando e fotografando alcuni di essi, in particolare le reste, retini di polipropilene utilizzati nella miticultura e sempre più un flagello per la biodiversità marina.

A Napoli, ad oggi, fanno parte della rete #PlasticaZero 4 locali pubblici, Caffettiamo, NAM43, Menhir e ‘O WOK, una cooperativa sociale, I Litografi Vesuviani di San Giorgio a Cremano, ed ultima in ordine di arrivo, il CSI Gaiola Onlus.

Inoltre, quanto prima l’Area Marina Protetta sarà inserita nella Green City Map di Greenpeace Italia come luogo #PlasticaZero. La Green City Map (https://attivati.greenpeace.it/petizioni/ecomappa/) é una mappa digitale per ripensare il modo in cui viviamo le nostre città e scoprire il loro lato più green. Con questa mappa vogliamo promuovere uno stile di vita più sostenibile e offrire a cittadine e cittadini uno strumento per ridurre il nostro impatto ambientale, dai trasporti ai consumi.

Contatti: info@gaiola.org; gl.napoli@greenpeace.it