arrestalereste, venerdì 26 a cura di Greenpeace..

Venerdì 26 Marzo 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 un Convegno di presentazione del Progetto #arrestalereste, in modalità online, volto a sensibilizzare istituzioni e cittadini sulla problematica legata alla dispersione in mare dei retini in polipropilene, derivanti dai processi di lavorazione della mitilicoltura, al fine di innescare un percorso di Citizen scienze per una raccolta dati ad ampio raggio ed individuare possibili soluzioni alla problematica.

https://mcusercontent.com/7fe8f1066a7b400afadae499e/files/47479733-3a61-4a7d-ad43-0c41b0493bed/CS_Presentazione_Prog._ARRESTALERESTE_CTM.pdf

per prendere parte all’evento é necessaria la registrazione al seguente Modulo di registrazione al Convegno: https://forms.gle/8S5HMLh9ExhaTDvq7

Greenpeace GL Napoli: gl.napoli@greenpeace.it