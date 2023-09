Cicca qui, uno stimolo creativo contro mozzicone selvaggio, a cura de I Sedili di Napoli

Sabato 30 settembre alle ore 18:30, in Piazzetta del Grande Archivio in pieno Centro Storico di Napoli, saranno posizionate a cura dei volontari dell’Associazione “Angeli del Bello – Napoli” che, in collaborazione con l’Associazione “100X100 Neaples” ha avviato in condivisione con il Comune di Napoli, un progetto più ampio sulla Educazione alla Cura del Bello anche in diverse scuole, quattro lattine di alluminio che avranno la funzione di portacenere con l’invito: Cicca qui! Per invogliare i cittadini ma pure i tantissimi turisti in visita alla Città, a non abbandonare per strada mozziconi di sigarette che, com’è noto, hanno una vita lunghissima e che difficilmente vengono facilmente rimossi dai servizi di igiene urbana.

<<L’idea è nata all’artista di “Arte Povera”, Giancarlo Minniti che con il suo laboratorio di arte del riciclaggio dei metalli, sulla scia dell’operato del compianto architetto Riccardo Dalisi, sta cercando di valorizzare il vico di San Nicola a Nilo – dichiara il Presidente di Angeli del Bello, Francesco Muzio- e siamo lieti non solo della collaborazione ma anche per aver scelto la nostra Associazione e una delle piazzette più belle e suggestive di Napoli com’è quella del Grande Archivio, per presentare “ufficialmente” la sua creazione che farà sicuramente scalpore; l’educazione alla Cura del Bello è l’obiettivo che ci siamo dati e non solo nei confronti dei più piccoli ma anche nei confronti degli adulti che, spesso distrattamente, lasciano per strada cartacce e mozziconi di sigarette, senza rendersi conto che questi comportamenti danneggiano anche l’immagine della Città e creano disagi ambientali evitabili con un minimo di attenzione e di rispetto per la nostra storia cittadina>>.

Soddisfazione anche da parte dell’Associazione I Sedili di Napoli Onlus che proprio in questa piazzetta ha avuto l’affido della chiesa neogotica Santa Maria Stella Maris, con l’onere della sua ricostruzione. << Ringraziamo Giancarlo Minniti per questo dono che riteniamo prezioso – dichiara Giuseppe Serroni, presidente de I Sedili di Napoli – che rappresenta un primo passo significativo sulla volontà di mettere insieme chi ama veramente la Città ed in modo particolare questa suggestiva piazzetta che, nel nostro progetto di recupero della chiesa, prevede anche un riordino e la valorizzazione grazie alle opportunità offerte dalla delibera comunale “Adotta una strada”>>.

Appuntamento dunque per sabato 30 settembre alle ore 18:30 per la posa delle lattine “Cicca qui”.