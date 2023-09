Al via al Flava Beach, la seconda edizione di “Un mare di zucche”

Si scrive “Un mare di zucche”, si legge divertimento, creatività e spensieratezza in “formato famiglia”, da vivere tutti insieme in spiaggia fino ad Halloween.

L’appuntamento da non perdere con la seconda edizione dell’evento che trasformerà, ancora una volta, il Flava Beach di Castel Volturno in un coloratissimo Pumpkin Patch ispirato a quelli tradizionali made in Usa, è a partire dal 30 settembre, per poi continuare ogni week-end di ottobre, meteo permettendo.

Una full immersion, dalle 10 alle 18, tra zucche di diverse grandezze, protagoniste indiscusse della manifestazione il cui menu prevede: spettacoli “mostruosi”, animazione, balli e giochi di gruppo, gonfiabili, scenografiche aree selfie e misteriosi labirinti. E che dire dei laboratori creativi dove i bambini potranno intagliare o decorare zucchette da portare a casa per allestimenti a tema Halloween? Imperdibili. Così come le specialità a tema che costelleranno l’area food del Flava Kids, dove sarà possibile gustare dagli antipasti ai liquori passando per primi piatti e dolci squisiti.

Un evento nato per i più piccoli, ma che mette d’accordo tutta la famiglia. Mentre i bambini saranno impegnati a zigzagare tra un’attrazione all’altra, mamme e papà potranno, infatti, rilassarsi in riva al mare godendo di ombrelloni e confortevoli lettini.

Ma se nei fine settimana, il villaggio sarà tutto per bimbi e genitori, dal lunedì al venerdì ad avere la meglio saranno le scolaresche, che potranno raccogliere zucche con la “classica” carriola, scatenarsi a ritmo di musica, partecipare a laboratori con pausa merenda ed assistere a un coinvolgente spettacolo che strizza l’occhio alla spaventosa leggenda di Jack-o’ lantern.

Il biglietto per partecipare ad “Un mare di zucche”, nei week-end, ammonta a 10 euro a persona (gratuito per bambini al di sotto dei 3 anni) e comprende l’accesso al parco con relative attrazioni, mentre la zucca per prendere parte ai laboratori è da acquistare separatamente. I ticket si potranno comprare sul posto oppure online tramite circuito Etes con prenotazione obbligatoria.

Infoline: 333 2775054