Semen, mostra all’Opificio Puca a cura dell’Accademia di Belle Arti

Nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione Sight1, in collaborazione con Extralab Napoli, corsi di Pittura e Tecniche Extramediali condotti dal Prof.Rino Squillante presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, il giorno 30 settembre 2023, presso l’Opificio Puca – Centro per l’Arte Contemporanea, si inaugura la mostra SEMEN che presenta il lavoro di tesi di 9 laureandi del Biennio di Pittura e tre installazioni collettive realizzate da studenti e studentesse del corso di Pittura e di Tecniche Extramediali.

Il tema di indagine delle opere esposte riguarda la natura e le nuove modalità di approccio che l’arte adotta per raccontarla e definirne le problematiche e le incertezze del presente attraverso l’utilizzo di vari linguaggi dell’arte contemporanea, un intervento del collettivo Orgh!, impegnato dal 2014 sul recupero del territorio cosiddetto della “terra dei fuochi” attraverso la bellezza, curato da Rosa Catalano in collaborazione con le studentesse del biennio di Pittura di Extralab Napoli.

L’evento è realizzato in un rapporto di sinergia con Opificio Puca che ospita la mostra nei suoi spazi,

La mostra è curata da Rino Squillante con il coordinamento delle varie sezioni di Rosa Catalano per Orgh! , Sara Pinto per il corso di Pittura e Raimondo Coppola per il corso di Tecniche Extramediali.

Il progetto di comunicazione è a cura di Marco Gallo.

La sera dell’inaugurazione si terrà un live set di Mario Savino.

La mostra verrà inaugurata il 30 settembre alle ore 18,30 presso l’Opificio Puca–Centro per l’arte contemporanea al corso Atellano, 51 Sant’Arpino (CE) e sarà visitabile gratuitamente su prenotazione fino al 7 Ottobre 2023 dalle 11 alle 19 scrivendo all’indirizzo mail : associazionesight1@gmail.com

La mostra rientra tra gli eventi della 19^ “Giornata del Contemporaneo”, 7 ottobre 2023, promossa da AMACI- Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.