Il Comitato Notte Sacra Torre del Greco presenta gli eventi di giugno

Il 9 maggio 2024 alle ore 12:00 presso l’aula consiliare di Palazzo Baronale, sede del Comune di Torre del Greco, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli eventi organizzati dal Comitato Notte Sacra Torre del Greco per il mese di giugno 2024.

Alla presenza delle autorità comunali, regionali ed ecclesiastiche, verranno presentati nel dettaglio i tanti appuntamenti che contraddistingueranno tutto il mese. Giugno è tradizionalmente il mese “vincenziano” in quanto segna molte date fondamentali per la vita di San Vincenzo Romano e per questo, diversi saranno gli appuntamenti dedicati alla figura del parroco Santo. Ad essi si affiancheranno i due week end del 15/16 giugno e del 22/23 giugno: rispettivamente la “Notte Sacra del Campanile” e la “Notte Sacra dell’Immacolata”.

Durante la conferenza verrà presentata anche l’opera musical teatrale “Don Vincenzo Romano, Lu prevete faticatore – il Musical” che sarà in scena il 17 e 18 maggio 2024, presso il multisala Corallo a Torre del Greco.

L’accesso all’aula consiliare per poter seguire la conferenza stampa è aperto a tutti