Periferie: una contronarrazione, secondo appuntamento sabato 4 al Maschio Angioino a cura della Fondazione Valenzi

Ecco un secondo incontro sulle periferie. Continua l’impegno della Fondazione Valenzi su questo tema cruciale. Saranno presenti esponenti di altre realtà attive sui territori.

Dopo i saluti della Presidente della Fondazione Lucia Valenzi e l’introduzione della Vicepresidente Lida Viganoni, presenta e coordina il dibattito il geografo Rosario Sommella. Interverranno per la Scuola Calcio Arci Scampia i fondatori ⁠Antonio Piccolo e Carlo Sagliocco, per l’associazione Noi@Europe (progetto Perife-biblio) il Presidente ⁠Pietro Sabatino, per Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli la Presidente ⁠Rachele Furfaro, per la Cooperativa Sociale L’uomo e il legno la Presidente ⁠⁠Rita Caprio, per il Circolo Ilva di Bagnoli il Vicepresidente Guglielmo Santoro con il componente del direttivo ⁠Antonio Minguzzi.

Attraverso le loro testimonianze si potrà offrire un ulteriore contributo di conoscenza, contrastando la diffusa idea di periferie solo come luoghi degradati e marginali. Si vuole far emergere il contributo positivo espresso dalla presenza di associazioni, collettivi, cooperative che, travalicando gli enormi problemi che pure vi persistono, generano contesti spesso molto vitali centrati su diffuse attività sociali e culturali.

Il video del primo incontro è disponibile sul canale YouTube della Fondazione Valenzi: https://youtu.be/bqv8jBxtDOc?si=0zUt50EcE6_Rzp-b

Per ulteriori info scrivere a segreteria@ fondazionevalenzi.it