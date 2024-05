Fondazione Banco Napoli, visita del Sindaco Manfredi mercoledì 22

Mercoledì 22 maggio alle 17:30 a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco Napoli in via Tribunali 213, è in programma la visita del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Previsto l’incontro con il Presidente della Fondazione Orazio Abbamonte e i componenti del CdA.

Il Sindaco si recherà poi in visita al Museo dell’Archivio Storico ‘Il Cartastorie’, iscritto lo scorso anno nel Registro della memoria del Mondo tenuto dall’Unesco, nel quale sono inseriti tutti i giacimenti documentari più rilevanti per la conservazione della storia dell’umanità e la visita della mostra con il capolavoro del Caravaggio “La Presa di Cristo”.

A chiudere l’incontro, la presentazione del protocollo d’intesa tra Comune e Fondazione, relativo ad attività culturali e sociali per la promozione e la tutela dei beni architettonici, ambientali e paesaggistici della città, in particolare nella zona dei musei. Previste poi iniziative congiunte nel campo del sociale, della solidarietà, del turismo e della formazione.