De Luca annuncia annullamento quarta linea termovalorizzatore di Acerra, plauso di Pd e M5S

“L’annullamento della quarta linea del Termovalorizzatore di Acerra, annunciata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, va nella giusta direzione. Una decisione che rappresenta una vittoria significativa per l’ambiente, la salute pubblica e la qualità della vita dei cittadini di questa area” – è quanto dichiara Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Partito Democratico.

“Ora bisogna completare in tempi rapidi i lavori per la realizzazione dei siti di compostaggio nelle varie zone della regione, così da avere un ulteriore abbattimento dei costi per il trasferimento dell’umido fuori dalla Campania” – conclude Annunziata.

“Di tutti i risultati ottenuti in questi anni in Consiglio Regionale, lo stop alla quarta linea dell’inceneritore di Acerra è quello che più ci rende orgogliosi. Grazie all’instancabile impegno della comunità acerrana e delle associazioni siamo riusciti a vincere una battaglia fondamentale per la tutela del diritto alla salute. Siamo stati l’unica forza politica che nell’assestamento e variazione di Bilancio ha votato contro il finanziamento di 27 milioni di euro per la quarta linea e abbiamo presentato interrogazioni, question time e una mozione discussa in Consiglio regionale dove chiedevamo un impegno chiaro a non procedere con la realizzazione del quarto bruciatore e ad istituire un tavolo tecnico per pianificare la dismissione del termovalorizzatore. Un progetto, quello della quarta linea, che ci auguriamo sia ormai definitivamente affossato. Se De Luca ha cambiato idea il merito è di chi, come il Movimento 5 Stelle, in questi anni non ha mai smesso di lottare. Il nostro territorio merita politiche green lungimiranti finalizzate alla rigenerazione urbana e ambientale”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.