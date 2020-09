EViaggioItaliano: sabato 5 a Villa Campolieto il tour elettrico tra le eccellenze italiane.

Elettrico, innovativo, social, attento all’ambiente e al territorio: sono le caratteristiche di #EViaggioItaliano, tour di veicoli elettrici tra le eccellenze regionali ideato per il rilancio del turismo italiano, che mette insieme natura, cultura, enogastronomia ed alta tecnologia

Con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, dei ministeri di Ambiente, Esteri, Infrastrutture e Trasporti e dell’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo, #EviaggioItaliano rilancia il turismo sostenibile toccando sei regioni, per valorizzare il patrimonio enogastronomico, culturale e imprenditoriale italiano.

Dopo la partenza nazionale da Caiazzo, il tour, realizzato in collaborazione con la Fondazione Univerde e con la collaborazione di Scabec, fa tappa sabato 5 settembre (ore 16) in Villa Campolieto a Ercolano.

“La Fondazione Ente Ville Vesuviane – sottolinea il presidente Gianluca Del Mastro – è da sempre sensibile ai temi dell’ecologia e del turismo sostenibile. Da anni abbiamo dotato le nostre Ville di pannelli fotovoltaici, siamo capaci di generare rifiuti differenziati al 90% e i nostri siti sono ormai ‘plastic free’. In quest’ottica, siamo in completa sintonia con questo evento che mette insieme il rispetto dell’ambiente e il piacere della visita delle nostre straordinarie ville settecentesche”.

“La Fondazione è lieta di ospitare il tour #EViaggioItaliano nella Villa Campolieto di Ercolano – aggiunge Roberto Chianese, direttore generale della Fondazione-. Crediamo nel turismo sostenibile di questo territorio, che fa parte della Riserva MAB Unesco – Man and the biosphere “Somma – Vesuvio e Miglio d’oro” che promuove la ricerca di un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente; e nella ricerca di sistemi di riqualificazione energetica che sono al centro delle strategie di adeguamento e conservazione delle Ville Vesuviane del secolo XVIII amministrate dalla Fondazione”.

Tra gli elementi caratterizzanti di #EViaggioItaliano, finalizzato a mostrare le realtà imprenditoriali più innovative e i borghi più virtuosi dal punto di vista ambientale e della sostenibilità energetica, per la prima volta in Italia sarà presentata una moto elettrica dall’innovativo stile retrò ed il Future Trailer, un prototipo unico al mondo di cucina mobile per ShowCooking alimentato da pannelli fotovoltaici, progettato e realizzato in Italia. A bordo famosi chef locali realizzeranno ricette a km zero grazie all’energia accumulata dai pannelli che ricoprono il Trailer e che alimentano una doppia piastra a induzione. L’auto elettrica che lo traina è anche uno Studio Mobile all’interno del quale si realizzeranno interviste, live streaming e podcast che poi saranno veicolati attraverso i canali social del progetto e dei partner, per fare di #EViaggioItaliano un vero e proprio racconto in diretta delle eccellenze italiane.